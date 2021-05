La liste des pays qualifiés pour la finale de l'Eurovision 2021

Ariana Grande s'est mariée

La chanteuse américaine Ariana Grande s'est mariée dimanche avec Dalton Gomez, un agent immobilier spécialisé dans les biens de luxe à Los Angeles.

«C'était petit et intime [...] La pièce était remplie de bonheur et d'amour», a déclaré au magazine People un représentant de la star de 27 ans, confirmant une information du média TMZ. «Le couple et les deux familles ne pourraient être plus heureux», a-t-il poursuivi.

Ariana Grande avait annoncé à la fin décembre ses fiançailles en postant sur Instagram une série de photographies d'elle, de son futur époux et de sa bague de fiançailles. Elle avait commenté: «Pour toujours et même un peu plus».

