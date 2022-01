Atteint d'un cancer, Florent Pagny doit annuler sa tournée

Pagny sur la scène du Rock Oz'Arenes, en 2015. Image: KEYSTONE

«On vient de me diagnostiquer une tumeur au poumon», a annoncé mardi soir le chanteur sur Instagram. Il va suivre six mois de chimiothérapie et de rayons X.

«Je dois faire une annonce un peu particulière»: ainsi commence le court message vidéo que Florent Pagny a posté mardi soir sur sa page Instagram. Le chanteur révèle souffrir d'un cancer au poumon, qui vient d'être diagnostiqué.

«C'est une tumeur cancéreuse, pas très sympathique, qui ne peut pas s'opérer», poursuit Pagny. «Donc je dois rentrer dans un protocole de six mois de chimiothérapie et de rayons X».

Pour cette raison, le chanteur est contraint d'annuler la tournée organisée pour célébrer son 60e anniversaire. Elle était en pause depuis un mois à cause des restrictions sanitaires et devait reprendre ce mardi soir à Tours, rapporte le Parisien.

«Désolé»

Pendant cette séquence, l'artiste a le visage grave, mais parvient à distiller quelques propos légers.

Ainsi, après avoir dit qu'il est «désolé» (mot qu'il répète) car il ne peut «»honorer ses «engagements» scéniques, il lâche:

«Vous me verrez quand même sur le fauteuil rouge de (l'émission télé) The Voice, en pleine forme, car on a tout enregistré avant. Entre parenthèses, saison (de The Voice) très intéressante»

«Prenez soin de vous et quand tout ça sera réglé, on se retrouvera et je viendrai terminer ce que j’ai commencé. Ce sera peut-être là la tournée des 61 ans», conclut le chanteur. (asi)