40 ans après la mort de Bob Marley, la légende muée en trois business déments

Bob Marley: 40 ans après sa mort, la légende muée en 3 business dément



Café organique, weed ou encore vêtements: alors que l'on fête aujourd'hui les 40 ans de la mort du roi du reggae, sa famille a su tirer de son deuil un business lucratif. Avec le risque de voir l'icône de l'antimatérialisme se changer en marque. Retour, en musique.

Le 11 mai 1981, Robert Nesta Marley, dit Bob, mourait à Miami d'un cancer généralisé. Si ses nombreux enfants s'occupent de poursuivre son héritage musical grâce à leurs propres carrières de chanteurs, depuis 40 ans, jour pour jour, le nom et l'image de la superstar du reggae font également l'objet d'une récupération purement commerciale.

Concrètement, ses descendants en ont fait une marque et exploitent son mythe pour se faire de la thune. Bien sûr, cela n'est pas nouveau. C'est même le cas pour la plupart des artistes très connus. Sauf que Bob Marley était un anticapitaliste convaincu (comment oublier «Burnin' and Lootin»?), rendant cette situation pour le moins ironique. Une ironie qui a probablement échappé à certains de ses enfants. Tour d'horizon.

La weed

C'est très cliché, mais s'il faut évoquer un produit associé à Bob Marley, c'est bien à Miss Marie Jeanne que l'on pense en premier. Le visage et le nom de la star ont été utilisés, de manière plus ou moins licite, sur une multitude d'accessoires liés au cannabis.

Depuis quelques années, ce lien est devenu officiel. En 2014, la famille de Bob Marley s'est associée à un fonds américain de private equity pour lancer «Marley Natural», une gamme de produits à base de cannabis destinés aux pays où ce produit est légal.

«Il voyait l'herbe comme quelque chose de spirituel de nature à réveiller notre bien-être, approfondir notre réflexion, nous relier à la nature et libérer notre créativité», explique dans le Guardian sa fille Cedella, impliquée dans le projet.

Dans «Kaya» (1979), Bob Marley louait notamment les bienfaits du cannabis Vidéo: YouTube/Bob Marley - Topic

Bien qu'elle voie cette opération comme «une façon authentique d’honorer l'héritage de son père», pas tous les fans de Marley partagent cet avis. Cela leur ferait même monter le sang dans les yeux.

Le café

Sixième fils du chanteur, Rohan Marley est né en 1972. D'abord musicien et footballeur, en 2007, il devient entrepreneur et lance une marque de café bio et local appelée «Marley Coffee».

«La vie de Bob Marley a été guidée par le respect de la nature et de l’humanité. Sa famille perpétue cet héritage en tant que force œuvrant pour le bien commun que l’on retrouve dans chaque tasse de café Marley Coffee», peut-on lire sur son site internet.

S'il est vrai que le visage de Bob n'apparaît pas dans le logo ou l'identité visuelle de Marley Coffee, Rohan n'a pas renoncé à tout lien avec son père: les mélanges proposés par sa marque portent le titre de ses chansons les plus célèbres parmi lesquels on compte:

Les vêtements

Cedella Marley n'est pas seulement impliquée dans le business de l'herbe. La première fille de Bob, née en 1967, est aussi styliste.

Cette «descendante de la royauté du reggae, chanteuse accomplie, auteure inspirante, créatrice de mode aventureuse et entrepreneuse visionnaire» (c'est son site qui le dit, pas nous) a lancé plusieurs lignes de vêtements depuis 2001. Chacune porte le titre d’une chanson ou d’un album de son papa tels que «Catch a Fire», «High Tide» ou encore «Nice Time» et «Is This Love» dont voici les musiques.👇

Il paraît que, juste avant de mourir, Bob Marley ait lancé quelques mots à son fils David Nesta (dit Ziggy), alors âgé de 12 ans. «L’argent ne peut pas acheter la vie», lui aurait notamment soufflé. Peut-être pas la vie, semblent lui répondre ses enfants, mais sûrement plein d'autres choses.