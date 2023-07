Le crash d'un hélicoptère de tourisme tue une famille au Népal

«Les six corps ont été retrouvés et ramenés à Katmandou», a déclaré le directeur général de l'aéroport international de Tribhuvan. Les touristes mexicains étaient un couple et leurs trois enfants, a déclaré l'ambassadeur du Mexique en Inde .

Un hélicoptère de tourisme s'est écrasé mardi au Népal peu après son décollage, faisant six morts, le pilote et cinq touristes mexicains. Ces derniers étaient membres d'une même famille.

Voici les règles secrètes de Wagner

On savait peu de choses sur la création de la troupe de mercenaires Wagner jusqu'à présent. Un document secret tout juste dévoilé livre des informations sur le fonctionnement interne de cette armée privée — et sur ses règles parfois curieuses.

Ce n'est rien de plus qu'un morceau de papier froissé, mais ce qui y est écrit fait sensation: selon le groupe de réflexion américain Institute for the Study of War, un document a été découvert en Russie, qui donne un nouvel éclairage sur la création de la troupe de mercenaires Wagner.