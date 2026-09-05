Ils étaient des dizaines de milliers dans les rues de Zagreb samedi. Keystone

Croatie: Des milliers de manifestants dénoncent un scandale des déchets

La découverte de tonnes de déchets en pleine nature a mis le feu au poudre. Les participants veulent protéger la région montagneuse de Lika.

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Des dizaines de milliers de personnes se sont rassemblées samedi à Zagreb pour réclamer le nettoyage immédiat de milliers de tonnes de déchets dangereux déversés illégalement dans l'une des régions les plus préservées de Croatie.

Quelque 35 000 tonnes de déchets, notamment électroniques et médicaux, ont été découvertes début 2025 dans la région de la Lika, réputée pour ses forêts et ses rivières, et qui abrite des parcs nationaux ainsi que la plus longue chaîne de montagnes du pays.

Les autorités mènent actuellement une enquête sur dix personnes et quatre entreprises, soupçonnées d'avoir importé des déchets en provenance de Slovénie, d'Italie et d'Allemagne, puis de les avoir déversés ou enfouis illégalement aux côtés de déchets médicaux croates à Gospic, dans cette région préservée.

En août dernier, le parquet a publié un rapport confirmant la contamination des sols à Gospic, ajoutant que ces déchets, qui se sont répandus au-delà du site de déversement, représentaient un «risque significatif pour l'environnement et la santé publique», même si l'eau potable à Gospic restait potable, selon les autorités sanitaires.

Samedi, des dizaines de milliers de personnes sont descendues dans les rues du centre de Zagreb pour participer à la «Marche pour la Lika, Marche pour la Croatie», soutenue par le président Zoran Milanovic, l'opposition, ainsi que de nombreuses personnalités publiques et organisations non-gouvernementales.

Venue marcher avec ses trois enfants, Katarina Kenda a déclaré à l'AFP:

«Je veux une Croatie belle, propre et saine pour mes enfants, où ils puissent boire l'eau de n'importe quel robinet du pays»

Elle a ajouté:

«C'est un incident très grave et il faut l'arrêter maintenant, avant que toute la Croatie ne se retrouve ensevelie sous les déchets.»

«L'écocide équivaut à un génocide lent» et «Halte à l'importation de déchets», pouvait-on lire sur certaines des banderoles brandies par les manifestants, dont beaucoup agitaient des drapeaux croates.

Les organisateurs ont exigé des autorités qu'elles présentent un plan concret de nettoyage dans les 20 prochains jours, qu'elles procèdent à l'enlèvement des déchets dans les trois prochains mois et qu'elles traduisent en justice les responsables.

Le Premier ministre conservateur Andrej Plenkovic a déclaré au début du mois que le site serait recouvert d'ici la mi-octobre et que l'enlèvement des déchets suivrait. (ats/afp)