Netanyahou menacé par un type encore plus à droite que lui

Analyse

En Israël, un référendum pour ou contre Netanyahou

L’inoxydable Premier ministre sauvera-t-il encore une fois sa peau dans les urnes ce mardi 23 mars? Cinq enjeux de ces quatrièmes élections en quatre ans.

Parce que Benyamin Netanyahou n’est plus assez fort pour gagner, mais pas encore assez faible pour perdre. Au pouvoir sans discontinuer depuis mars 2009, soit douze ans (et trois de plus si l’on compte un premier mandat entre 1996-1999), l’homme fort du Likoud (droite) est celui qui a passé le plus de temps à la tête du gouvernement depuis la fondation d’Israël en 1948.

Mais il y a un problème : il faut disposer d’une majorité absolue pour gouverner, 61 sièges sur les 200 à la Knesset …