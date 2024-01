images: dr, montage: watson

Griselda, la «reine de la coke» qui effraie les avocats de Netflix

Pour faire court, Griselda Blanco sera assassinée en 2012, après avoir tout appris à Pablo Escobar. Le 25 janvier, Netflix propose une série sur son destin gorgé de poudre, de sang et de dollars. Problème, ses enfants dépensent une fortune pour empêcher la diffusion. Faites chauffer la poudre.

A l'âge de 11 ans, la petite Griselda flinguera un gosse de riche à bout portant, après l'avoir habilement kidnappé. Motif? La mère du gamin refusait de payer la rançon.

Enchanté, Griselda.

Griselda Blanco, son fils Michael et un amant.

Douze ans après avoir ramassé deux balles dans la tête d'un type à moto, la baronne incontestée de la blanche colombienne continue de semer la terreur. A ceci près que les petites frappes, les mâles toxiques, les bandes rivales et la brigade des stups' ont été remplacés par les cols blancs du géant Netflix. Sous le soleil californien, la sueur perle même à grosses gouttes puisque, jeudi 25 janvier, la très prometteuse série Griselda est censée être disponible sur la plateforme.

Le sera-t-elle?

Probablement. Bien que l'affaire soit encore loin d'être classée. Netflix, mais aussi l'actrice et productrice qui incarne la «reine de la cocaïne» (Sofia Vergara) ont été traînées en justice par Michael Corleone Blanco, qui n'est autre que le fils et l'héritier de celle que l'on surnommait aussi la «veuve noire». Sur la table des négociations, on trouve pas mal d'égos blessés, de règlements de compte et de biftons. La routine, pour de puissants trafiquants colombiens.

Les cadavres le savent, c'est dangereux d'évoquer la madre d'un caïd de la drogue, sans risquer l'expédition punitive. Pourtant, Michael n'a jamais été farouchement opposé à l'idée de voir la vie de sa mère adaptée au cinéma. Le fiston en rêvait même depuis 2009, à la condition que tout transite par sa validation, des négociations à la trame de l'histoire, jusqu'au choix des comédiens. On ne change pas une notable famille de criminels, surtout quand elle a régné deux décennies sur la malfamée Miami, depuis les années septante.

Pourtant, Griselda s'était déjà réincarnée sous les traits de Catherine Zeta-Jones (et sans grands accrocs), dans Cocaine Godmother en 2017. Avec Netflix, qui n'en fait souvent qu'à sa tête, ça coince. Si bien qu'en septembre dernier, au premier coup de pistolet promotionnel, les héritiers ont commencé à geindre en public.

«La famille Blanco n'est en aucun cas associée ou liée au projet "Griselda" qui sera diffusé sur Netflix. Nous n'avons pas été consultés» Michael Corleone Blanco, sur Instagram

Derrière cette froide communication d'avocat se cache en réalité une ardente rancoeur. Depuis la mort de maman, le fils enchaîne les interviews, les récits, les confessions et les anecdotes pour (dit-il) «perpétuer» son héritage. La bonne affaire. Son compte Instagram est littéralement dédié à Griselda et une biographie s'apprête à sortir, sobrement intitulée My Mother, The Godmother and the true story, que Michael Corleone (baptisé ainsi en hommage au Parrain) a mis «douze ans à terminer».

Quand il comprendra que le scénario de la série Netflix s'est reposé sur d'autres témoignages que les (nombreux) siens, il va méchamment déchanter.

«Netflix ne m'a pas correctement rémunéré» Dixit le «Proud son of #GriseldaBlanco», selon sa bio sur Instagram.

Chez Netflix, on rase les murs. L'actrice Sofia Vergara, elle, s'en tient à l'hommage qu'elle voulait rendre à une «femme forte et malmenée» qui a tué (ou fait assassiner) ses trois maris et «voulait protéger et prendre soin de sa famille». Egalement colombienne, la star de The Modern Family a perdu un frère dans la lutte sanglante contre les cartels colombiens.