Le quartier de Manhattan, à New York, vient d'accueillir un nouveau gratte-ciel: la Steinway Tower. Image: keystone

Le nouveau gratte-ciel de New York donne (réellement) le tournis

La Steinway Tower de Manhattan est si haute et si mince que les maisons de luxe situées aux étages supérieurs se déplacent de quelques mètres lorsque le vent se lève.

Il s'agit du tout nouveau gratte-ciel de New York, qui est maintenant prêt à être habité. Il s'appelle officiellement la Steinway Tower, mais les habitants de la ville l'appellent le Coffee Stirrer (l'ustensile pour remuer le café), car il est très haut et très mince.

Des dimensions et des prix improbables :

La tour fait 435 mètres de haut et 18,3 mètres de large, soit un rapport hauteur/largeur de 24:1. Le bâtiment est déjà surnommé le gratte-ciel le plus mince du monde. En d'autres termes, la largeur du bâtiment correspond exactement à la longueur d'une piste de bowling. Vous voyez?!

En parlant de la Grande Pomme: Une princesse a refusé le trône et des millions pour devenir... bénévole de Jacqueline Chelliah

L'appartement le plus cher de la tour est sur le marché pour la somme astronomique de 60 millions de francs ;

; Mais si ça peut aider, l'appartement le moins cher coûte «seulement» 7 millions de francs.

Pour ce prix, vous avez une vue à 360 degrés sur la ville la plus glamour du monde. De plus, le bâtiment est proche de Central Park, ce qui le rend attrayant pour les joggeurs. Et il y a également un concierge disponible 24 heures sur 24.

Et en ce qui concerne le tournis ?

La Steinway Tower est si haute et si mince que les étages supérieurs ont tendance à se déplacer de quelques mètres lorsque le vent se lève. Mieux vaut ne pas avoir le vertige dans sa propre cuisine.

Pour la petite histoire, il existe une tour voisine, aux dimensions similaires, le 432 Park Avenue, qui présente les mêmes problèmes de balancement, mais qui est incroyablement populaire auprès de ces habitants. D'ailleurs, même Jennifer Lopez y a vécu.

Cependant, comme le rapporte The Guardian, certains résidents de cette fabuleuse tour ont poursuivi le promoteur, justement pour le balancement de la tour. Dans leur plainte, ils affirment que ce déséquilibre leur donne «la nausée et le tournis». Ils auraient peut-être pu y penser un peu avant d'y emménager.