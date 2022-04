A New York, les scandales s'enchaînent au bureau du gouverneur

La gouverneure de New York Kathy Hochul, accompagnée de son désormais ex-bras droit Brian Benjamin, à gauche, prend la parole lors d'une cérémonie. Image: sda

L'élu déchu encourt jusqu'à 10 ans de prison pour le chef d'accusation de corruption et jusqu'à 20 ans pour les autres chefs, notamment de falsification de documents.

Le vice-gouverneur démocrate de l'Etat de New York a été inculpé mardi pour corruption par la justice fédérale américaine et a démissionné après seulement quelques mois au pouvoir, ont annoncé les autorités américaines:

«Brian Benjamin, le vice-gouverneur de l'Etat de New York, a été inculpé de corruption et d'autres infractions associées. Le vice-gouverneur de l'Etat, âgé de 45 ans, s'est rendu au FBI à Manhattan ce matin et a été présenté à une juge fédérale.» Un communiqué les services du procureur fédéral de Manhattan

L'autre gros scandale de ce bureau: Accusé de harcèlement, le gouverneur Andrew Cuomo jette l'éponge

Dans la soirée, la gouverneure de l'Etat de New York Kathy Hochul, le quatrième Etat le plus peuplé des Etats-Unis (quelque 20 millions d'habitants), a annoncé qu'elle avait «accepté la démission avec effet immédiat» de son adjoint:

«Il est clair pour tous les deux qu'il ne pouvait pas continuer de servir en tant que vice-gouverneur. Les New-Yorkais doivent avoir une confiance absolue dans leur gouvernement». La gouverneure de l'Etat de New York Kathy Hochul

L'ex-adjoint est accusé d'avoir, à partir de 2019, «usé de son autorité» en tant qu'élu au parlement de l'Etat afin de «détourner une subvention gérée par l'Etat (de New York) vers une organisation contrôlée par un investisseur immobilier en échange de contributions» à sa campagne pour être élu en 2021 au poste de contrôleur des finances de la ville de New York. La subvention, s'élevant à 50 000 dollars, avait été versée à une organisation à but non lucratif contrôlée par l'investisseur immobilier.

Brian Benjamin est également accusé d'avoir fourni de faux documents lors de sa déclaration de candidature au poste de vice-gouverneur aux élections de 2022, et de «s'être engagé dans une série de mensonges et de tromperies afin de dissimuler le mécanisme de corruption».

Le démocrate new-yorkais est arrivé au poste de vice-gouverneur en août pour remplacer Kathy Hochul, devenue elle-même gouverneure après la démission de son prédécesseur Andrew Cuomo, accusé d'agressions sexuelles. (ats/jch)