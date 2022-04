Attaque dans le métro de New York: le suspect inculpé pour terrorisme

Frank James réagit aux questions des journalistes alors qu'il est escorté hors du 9th Precinct après avoir été inculpé pour avoir prétendument ouvert le feu dans un métro à Brooklyn un jour plus tôt, à New York. Image: sda

L'homme suspecté d'avoir blessé 23 personnes dans le métro de New York mardi matin a été interpellé. Il sera poursuivi pour «attaque terroriste».

L'homme soupçonné d'avoir tiré dans le métro de New York mardi matin à l'heure de pointe a été arrêté mercredi par les forces de l'ordre. Interpellé dans le quartier new-yorkais de l'East Village, il a été placé en garde à vue.

Le tireur présumé sera poursuivi en vertu d'une loi prohibant les «attaques terroristes et autres violences contre (...) des transports en commun», a déclaré le procureur fédéral Breon Peace lors d'une conférence de presse. En cas de condamnation, il encourra une peine de prison à perpétuité.

L'homme, qui sera présenté jeudi à la justice devant un tribunal de Brooklyn, est désormais «sous le coup de poursuites fédérales pour son acte, une attaque terroriste dans les transports en commun», a annoncé l'agent du FBI Michael Driscoll. En cas de condamnation, ce natif de New York risque «une peine de prison à perpétuité», a déclaré le procureur Breon Peace.

Frank James avait une page YouTube, baptisée «prophetoftruth88» (prophète de vérité) supprimée mercredi matin pour «violation des règles communautaires» du site. Il y a publié de multiples vidéos où on le voit lancer de longues tirades, parfois décousues et véhémentes. Il y évoque les questions raciales, l'insécurité à New York, notamment dans le métro, et s'en prend aux personnes homosexuelles ou au nouveau maire Eric Adams.

Mardi matin, l'homme avait ouvert le feu dans le métro de la ville, en pleine heure de pointe. Il avait blessé 23 personnes, dont 10 par balles.

La police recherchait activement le tireur, qui serait «un homme noir» mesurant environ «1m65» et «de forte corpulence». Il portait un «gilet vert de chantier» et un sweat-shirt à capuche gris. (ats/asi)

Développement suit