En Norvège, un homme armé d'un arc tue cinq personnes et en blesse deux

La liste noire de Facebook a été dévoilée (et c'est croustillant)

La liste des personnes et des organisations considérées comme dangereuses par Facebook a été rendue publique. Outre les groupes islamistes et les milices armées américaines, le document comprend deux groupes suisses de… rock appartenant à l'extrême droite.

4000. C'est le nombre de personnes et d'entités que Facebook considère comme «dangereuses» dans le monde. Si on savait depuis longtemps qu'un tel document existait, on ne savait pas ce qu'il contenait exactement. Mardi, le portail d'investigation The Intercept a levé le voile sur cette fameuse liste noire.

Parmi les organisations blacklistées par le réseau social on retrouve: des groupes terroristes, islamistes et néonazis. Mais aussi:

Les entités dont se méfient Facebook et qui sont donc …