Deux chefs «différents» mais «complémentaires» a souligné le patron du guide rouge Gwendal Poullennec auprès de l'AFP, louant pour Arnaud Donckele «un maître qui a poussé le concept jusqu'à renverser le rapport entre les sauces et l'aliment» et une «cuisine poétique» pour Dimitri Droisneau.

Tenant d'une gastronomie «plutôt décontractée» Arnaud Donckele, 44 ans, s'est formé à l'école de Gilles Goujon (L'Auberge du Vieux Puits) et Alain Ducasse (Plaza Athénée), où il a inventé son fameux bar cuit sur les écailles. Il avait été distingué cuisinier de l'année 2020 par le guide Gault et Millau.

Deux chefs, deux méthodes mais trois étoiles: les Français Arnaud Donckele et Dimitri Droisneau ont été distingués mardi par le guide Michelin. La nouvelle sélection célèbre la vitalité et la résilience de la gastronomie tricolore, mise à mal par deux ans de crise sanitaire.

L'édition 2022 du guide Michelin s'est tenue à Cognac, en France, pour distinguer les plus grands chefs et leurs équipes. Voici les grands vainqueurs.

L'industrie du tabac se réinvente et ça peut avoir des conséquences fatales

Le groupe Philip Morris veut supprimer la cigarette classique pour ne plus vendre que des vaporettes, dont l'absence de risques pour la santé n'est pas prouvé. Qui cet industriel veut-il sauver: les poumons des fumeurs ou ses propres affaires?

On ne retire pas une cigarette électronique d'un distributeur automatique. C'est la première différence d'avec une cigarette «normale». On trouve aujourd'hui, plein de belles boutiques, où des employés en tenue blanche et bleue remettent en main propre et avec les plus belles manières le choix de vaporettes fait par les clients.