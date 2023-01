La route est devenues une rivière suite aux intempéries à Auckland en Nouvelle-Zélande. Image: sda

Intempéries à Auckland: 3 morts et un disparu lors du «jour le plus humide»

Le «jour le plus humide» jamais enregistré à Auckland et les fortes intempéries ont fait trois morts et un disparu. Des inondations et un glissement de terrain ont causé des dégâts «considérables».

Des pluies torrentielles d'une ampleur inédite ont fait au moins trois morts et un disparu à Auckland. Deux corps ont été retrouvés dans la banlieue nord de la ville la plus peuplée de Nouvelle-Zélande et une troisième victime est morte dans un glissement de terrain.

«Le niveau [réd: des dégâts] dans certaines zones est considérable», a annoncé samedi le premier ministre Chris Hipkins. La ville a vécu vendredi «son jour le plus humide» jamais enregistré.

Outre les trois morts, une quatrième personne emportée par les eaux au sud d'Auckland est toujours portée disparue, selon la police.

Les intempéries ont causé des glissements de terrain. Image: sda

L'aéroport local, le plus grand du pays, a rouvert partiellement samedi après avoir été temporairement fermé. Le terminal domestique est de nouveau accessible, mais les vols internationaux ne devraient reprendre que dimanche.

Elton John ne chantera pas

Par souci de sécurité, des concerts de la star de la pop britannique Elton John, prévus dans un stade d'Auckland vendredi et samedi, ont été annulés.

Les rues ont été inondées, mais l'eau s'est en partie retirée samedi. Image: sda

L'eau s'est en grande partie retirée samedi après-midi après avoir transformé les rues en rivières la veille, mais de fortes pluies sont de nouveau attendues. Le premier ministre a appelé la population à rester à l'intérieur.

Il s'agit du premier incident majeur survenu sous le gouvernement de Chris Hipkins, qui a remplacé la première ministre démissionnaire Jacinda Ardern mercredi. (sas/ats)