Titan: des restes humains présumés découverts dans les débris

«Il reste beaucoup de travail pour comprendre les facteurs qui ont mené à la perte catastrophique du Titan et aider à ce qu'une telle tragédie ne se reproduise jamais», a conclu mercredi le capitaine Neubauer. (ats/jch)

Le capitaine a également salué les efforts «afin de récupérer et préserver ces preuves cruciales à une distance de la côte et à une profondeur extrêmes».

«Il s'agissait d'une opération extrêmement risquée, à la fois pour le ROV et pour l'équipe, qui a travaillé 24 heures sur 24, sans pratiquement dormir pendant toute la durée de l'opération»

Ils devraient désormais être transférés par un navire des gardes-côtes américains vers un port aux Etats-Unis, où les enquêteurs pourront les analyser. Les médias canadiens ont montré des morceaux de ce qui ressemblait être le nez et des parties de la coque du submersible.

Des débris du Titan, retrouvés sur le fond marin à quelque 500 mètres de l'épave du Titanic et à une profondeur de près de 4000 mètres, ont été ramenés sur terre mercredi, à Saint-Jean de Terre-Neuve, dans l'est du Canada .

«Ces restes, recueillis avec soin dans l'épave sur le site de l'accident ainsi que les débris retrouvés vont être analysés, ce qui devrait fournir de cruciaux éléments de compréhension de la cause de cette tragédie»

Plusieurs enquêtes ont été ouvertes par le Canada et les Etats-Unis pour déterminer les causes de l'implosion du sous-marin.

