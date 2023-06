Des «bruits» captés sous l'eau pendant les recherches du Titan

Les données détectées par l'avion canadien ont été partagées avec les experts de la marine américaine pour une analyse plus approfondie qui sera prise en compte dans les futurs plans de recherche.

Un responsable du ministère de la sécurité intérieure a déclaré au Rolling Stone qu'il restait 40 heures d'oxygène au Titan et que «la situation semble sombre», ajoutant qu'ils pensaient que le bruit provenait du vaisseau.

A en croire ces médias, les coups se répétaient toutes les 30 minutes, pendant un temps non précisé . Ils auraient été entendus de nouveau quatre heures plus tard après le redéploiement de balises sonar.

Les équipages à la recherche du submersible Titan, disparu dimanche en plein océan Atlantique, ont entendu «des bruits de coups» mardi. C'est ce que rapportent le magazine Rolling Stone et la chaîne américaine CNN, citant des sources gouvernementales américaines.

Plus de «International»

Après Dior, les «escrocs» Harry et Meghan visent-ils la Maison-Blanche?

Ce milliardaire rêvait de voir le Titanic et ça pourrait lui coûter la vie

Plus de photos du Titan, le sous-marin disparu dimanche

Après Dior, les «escrocs» Harry et Meghan visent-ils la Maison-Blanche?

Les plus lus

Y aura-t-il bientôt un train pour l'Afrique du Nord? Ce que l'on sait de ce projet

De l'Espagne au Maroc en 30 minutes: Les deux pays lancent les plans d'une liaison ferroviaire. L'UE donne désormais son feu vert.

L'idée d'un tunnel ferroviaire reliant l'Europe et le continent africain existe depuis les années 1970. Après une longue pause due à des conflits diplomatiques, les deux pays, l'Espagne et le Maroc, font désormais avancer le projet. L'UE y participe également, comme le rapporte le journal britannique The independent.