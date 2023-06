Wandy Rush, la femme de Stockton Rush, disparu en mer depuis dimanche, est la descendante d'Isidor et Ida Straus, un couple richissime qui se trouvait sur le Titanic au moment du naufrage, en 1912. montage: watson

L'épouse du pilote du Titan descend d'un célèbre couple du Titanic

S'il fallait une énième preuve que le destin a un cruel sens du sarcasme, en voici une preuve flagrante.

Plus de «International»

Avant d'envoyer des touristes visiter le Titanic dans de «terrifiants» submersibles plus ou moins bancals, et de sombrer à son tour dans les profondeurs dans l'Atlantique, le pilote du Titan, Stockton Rush, était un mari. Un mari comblé.

En 1986, ce fou d'aéronautique unit ses jours et sa passion pour l'océan avec Wendy Hollings Weil, qui deviendra sa collaboratrice au sein de l'entreprise de tourisme sous-marine OceanGate.

L'histoire ne dit pas si c'est Wendy Rush qui a transmis à son mari sa passion pour le Titanic. Quoiqu'il en soit, la jeune mariée avait de bonnes raisons de s'intéresser de près au paquebot disparu: ses propres arrière-arrière-grands-parents ont péri lors du naufrage, en 1912.

Le couple le plus célèbre du Titanic

Non, ce n'est pas une blague. Après avoir plongé le nez dans ses archives, le New York Times a ressorti l'arbre généalogique de Wendy, dont le mari pilotait le sous-marin disparu ce dimanche, à des milliers de mètres sous la surface.

Selon nos confrères, Wendy Rush serait la digne descendante d'Isidor et Ida Straus, l'un des couples les plus riches du RMS Titanic. Et pour cause: le milliardaire, né en 1845, était copropriétaire de la ligne de magasins Macy's. Avant de connaître un tragique destin, notre homme a tout de même eu le temps de partager avec son épouse, Ida, sept enfants et quarante ans de mariage.

Isidor et Ida Straus, vers 1910.

L'histoire d'amour de ce couple de richissimes Américains est si tragique qu'elle a inspiré le réalisateur James Cameron pour son film culte Titanic, en 1997. Si, vous aussi, vous avez chialé comme une madeleine devant ce classique, vous vous souvenez peut-être de vos sanglots hystériques à ce moment précis.👇

*Violons larmoyants*

Précisons d'emblée que la valeur historique de la scène, durant laquelle le couple Straus s'allonge sur son lit, dans l'attente de la mort, leur cabine envahie par les flots, est discutable. Mais ça reste un bel hommage.

Ce qui est vrai, en revanche, c'est que des survivants de la catastrophe ont témoigné avoir vu Isidor Straus refuser de monter dans un canot de sauvetage, cette fameuse nuit du 15 avril 1912. Alors que des femmes et des enfants attendent encore leur tour, l'homme d'affaires préfère céder sa place.

«Merci Monsieur, je ne vaux pas mieux qu’un autre» Isidor Straus à un membre de l'équipage, selon la légende.

Sa femme, Ida Straus, aurait pu s'échapper. Mais la courageuse épouse préfère rester et mourir dignement aux côtés de l'être aimé. «Nous avons vécu quarante merveilleuses années ensemble, si tu ne souhaites pas grimper dans ce canot, alors moi non plus», aurait-elle répondu, selon leur femme de chambre, qui s'en est sortie. Manteau de sa maîtresse sur les épaules, l'employée a pu dégoter une place dans un radeau et survivre à la catastrophe.

La légende raconte que le couple Straus a été aperçu pour la dernière fois, bras dessus bras dessous, sur le pont du Titanic en train de sombrer. Le corps d'Isidor Straus sera retrouvé en mer deux semaines après le naufrage du Titanic, selon les archives du New York Times. Les restes d'Ida Straus, eux, n'ont jamais été retrouvés.

Ironie tragique

Selon sa page LinkedIn, leur arrière-arrière-petite-fille Nancy Rush a participé à trois expéditions OceanGate sur l'épave du Titanic, au cours des deux dernières années. Des missions de recherches financées depuis 2021, grâces aux voyages touristiques autour de l’épave. Le 18 juin dernier, c’est pour l’une de ces visites à 250 000 dollars par personne que Stockton Rush a embarqué avec quatre passagers, dont on est depuis sans la moindre nouvelle.

Contactée par le New York Times, Wendy Rush n'a pas pu être jointe dans l'immédiat pour commenter cette sinistre généalogie.

Friand des ironies du destin? En voilà une autre... Ce passager du Titan a survécu à un «vol cauchemardesque»

(mbr)