Ce nounours géant fait la loi

Au Pérou, la brigade des stups a arrêté des trafiquantes de drogue appartenant à un gang avec l'aide d'un agent déguisé en ours en peluche géant.

«Opération Saint-Valentin», c'est sans doute le nom de code que l'on imagine pour cette opération audacieuse qui semble tout droit sortir d'un cartoon.

A Lima, une brigade de la police péruvienne a profité de la fête des amoureux en guise de couverture pour arrêter deux femmes membres d'un gang de narcotrafiquants. La veille de l'opération, des agents infiltrés ont découvert que les suspectes vendaient de la cocaïne et de la marijuana dans une maison du quartier de San Martin de Porres, dans le nord de la capitale.

C'est donc incognito qu'un policier déguisé en ours en peluche et tenant un ballon rouge avec une pancarte «vous êtes ma raison de sourire» a pu se rendre sur les lieux et appréhender une des deux femmes qui sortait de chez elle. Après l'arrestation, les forces de l'ordre sont entrées dans la maison pour appréhender la seconde suspecte.



Les deux femmes arrêtées sont une mère et sa fille. Elles appartiennent au gang «Las tramposas de la droga» (les tricheuses de la drogue), selon la police. Des centaines de paquets de drogue ont été saisis durant cette opération. (sbo)