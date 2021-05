International

Des enfants de 6 ans tentent de se suicider à cause des mesures Covid



Les médecins de l’hôpital des enfants de Toulouse sont inquiets face au désespoir des enfants, qui subissent de plein fouet les conséquences des mesures Covid. Des tentatives de suicide ont été rapportées chez des tous petits.

«Il faut souligner la gravité des tentatives de suicide. On a des petits enfants de six à sept ans qui font des tentatives de pendaison. Personnellement, je n'avais jamais vu ça!»

Ces mots sont ceux de la Professeure Isabelle Claudet, responsable des urgences pédiatriques au Centre hospitalier universitaire de Toulouse (CHU).



Vendredi dernier, le secrétaire d’Etat chargé de l’Enfance et des Familles était en visite dans l’établissement hospitalier du sud de la France et il a pu constater la gravité de la situation sur les tous petits, rapporte un journal régional. Lorsqu’il a interrogé les spécialistes sur l’évolution de la santé mentale des enfants et des adolescents dans le contexte de la pandémie, Adrien Taquet a été alerté par leur pessimisme.

Le professeur Jean-Philippe Raynaud, chef du service universitaire de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent a rapporté un «impact très important» depuis fin 2020.

Dès le mois de décembre, le CHU de Toulouse a rapporté plusieurs tentatives de suicide chez des enfants:

«Il y en a eu des sévères y compris chez de très jeunes adolescents. On est tous d’accord pour dire que nous ne sommes pas au sommet de cette crise»

Concernant les tentatives de pendaison des très jeunes enfants, de six à sept ans, il y en a eu trois dans l’unité de pédiatrie générale. Un fait peu commun et très inquiétant, rapportent les spécialistes. (ade)