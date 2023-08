Le pape déplore une attitude réactionnaire des catholiques américains

«Cela demande beaucoup de tact et de créativité d'être capable d'accompagner les gens spirituellement et pastoralement, a-t-il dit. Mais chacun, chacun, chacun, est appelé à vivre dans l'Eglise: ne l'oubliez jamais». (sda/ats/afp)

«Je voudrais rappeler à ces gens que cela ne sert à rien d'être 'rétrograde' (le pape emploie le mot italien 'indietrismo', ndlr) et nous devons comprendre qu'il existe une juste évolution de la compréhension des questions de foi et de morale.»

De plus en plus d'attaques de drones ukrainiens touchent des cibles en Russie. Il semblerait qu'un groupe de saboteurs ukrainiens opérants sur le territoire ennemi soit également à l'origine de ces attaques.

Depuis près d'un an et demi, l'Ukraine se défend contre la Russie, au prix de lourdes pertes et de tout ce qu'elle a à sa disposition. Mais plus la guerre dure, plus elle s'étend au territoire de Vladimir Poutine.