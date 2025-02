Le pape est à l'hôpital et son état de santé est «complexe»

Malgré ces alertes à répétition, le pape qui se déplace en fauteuil roulant, maintient un emploi du temps très chargé et a déclaré n'avoir aucune intention de ralentir son rythme.

Plus récemment, il est apparu mi-janvier le bras en écharpe, immobilisé après une chute à sa résidence. En décembre, il était apparu avec un large hématome au bas du menton après s'être cogné sur sa table de nuit.

Avant son hospitalisation vendredi, François, à qui on a retiré une partie d'un poumon quand il était jeune, était apparu affaibli, le visage gonflé, la voix essoufflée, et avait à plusieurs reprises délégué la lecture de ses discours à ses assistants.

«Ce matin, il a pris son petit-déjeuner et s'est consacré comme toujours à la lecture des journaux»

Dans la matinée, le Vatican avait fait état de nouvelles rassurantes, le directeur du service de presse du Saint-Siège, Matteo Bruni affirmant que le pape avait «passé une nuit tranquille» et était «de bonne humeur».

