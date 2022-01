People

Kanye West va faire ami-ami avec Poutine et planifie d'obscurs projets en Russie

Kanye West prévoit notamment de rencontrer le président russe Vladimir Poutine. keystone/shutterstock

Le rappeur Kanye West, désormais dit «Ye», mûrit plusieurs plans en Russie. Et ils ne sont pas que musicaux. Voici ce que manigance cette figure du hip-hop controversée, connue pour ses frasques en tous genres.

Pour Kanye West, 2022 sera tournée vers l'Est, a annoncé lundi le site américain spécialisé Billboard. Selon l'un des conseillers stratégiques et confident du rappeur, Ameer Sudan, c'est certain: «Il passera beaucoup de temps» en Russie, qui sera «sa seconde maison». Mais que prévoit Ye exactement de ce côté-ci du continent?

Des concerts

Cela peut sembler logique, puisque c'est quand même avant tout pour sa musique que Kanye West s'est fait connaître du public.

Il projette notamment une série de concerts de son choeur gospel, «Sunday Service». En 25 ans de carrière, c'est la première fois qu'il se produira en Russie.

Sa musique religieuse l'a amené à remporter en 2021 un Grammy Award dans la catégorie «meilleur album de musique chrétienne contemporaine» pour son album «Jesus Is King».

Des affaires

Ce ne sont pas les seules ambitions de Kanye. Selon son conseiller, l'artiste est également en négociation afin de «mener des affaires» avec un promoteur immobilier azerbaïdjano-russe, Aras Agalarov. Ce magnat des finances, connu pour ses liens avec l'ex-président américain Donald Trump, compte notamment sur Kanye West pour développer la carrière de chanteur de son fils Emir.

Billboard n'a pas fourni davantage de détails sur les projets de business du rappeur.

En mars dernier, Bloomberg a rapporté que la fortune de «Ye» s'élevait à plus de 6,6 milliards de dollars, notamment grâce à ses contrats lucratifs avec Adidas et Gap.

De la politique

Projet final (et non des moindres), Kanye West prévoit finalement de rencontrer le président russe Vladimir Poutine. Il souhaiterait le convier à son concert de gospel, en tant qu'invité spécial.

Plutôt étonnant, quand on connait la position initiale du président russe sur le rap: selon Billboard, Poutine, qui s'est positionné comme un fervent défenseur de la morale traditionnelle, a longtemps mené une guerre culturelle contre ce genre musical. Il est allé jusqu'à accuser les rappeurs locaux d'empoisonner la culture et les jeunes avec des paroles immorales.

Il semblerait toutefois que le chef d'Etat ait changé d'avis: «S'il est impossible de l'arrêter, alors nous devons le contrôler», a-t-il déclaré en 2018 à des conseillers culturels au sujet du rap, se disant particulièrement préoccupé par les chansons sur les drogues illégales, «une voie vers la dégradation de la nation».

Cela ne semble en tout cas pas refroidir Kanye

Le chanteur est très inspiré par le président russe. Il s'y est même comparé lors d'une interview en novembre dernier, en se qualifiant de «jeune Poutine».

Reste à voir si la comparaison s'arrêtera là ou alors si West poussera plus loin ses ambitions politiques. En 2016, il avait déjà soutenu Donald Trump, avant de se présenter lui-même à la présidentielle de 2020, recueillant 60 000 voix dans les douze Etats américains dans lesquels il était qualifié.

«Kanye sait mieux que l'être humain moyen ce qu'il se passe et il est bien au courant des choses. Et ce n'est pas contre les Etats-Unis ou pour causer des conflits, mais Ye est Ye. Il ne peut pas être contrôlé»

La conclusion de son conseiller Ameer Sudan à Billboard. Rassurant.