Accusé de viol, Hulot quitte la vie publique, une stratégie qui irrite

Visé par de nouvelles accusations d'agression sexuelle et de viol, qu'il nie, le militant écologiste et ex-ministre français veut ainsi protéger ses proches et sa Fondation avant même d'avoir été accusé. Une stratégie qui suscite la colère.

«Je vais quitter la présidence d'honneur de ma fondation, oeuvre de ma vie, pour les protéger des salissures.» Nicolas Hulot, militant écologiste et ancien ministre source: BFMTV

Nicolas Hulot devançait ainsi d'une journée la diffusion d'un reportage télévisé qui donne la parole à des femmes l'accusant d'agression sexuelle et même de viol. Des charges que le militant écologiste et ancien ministre français a démenties. Conséquence, dans la foulée, il a annoncé:

«Dans la foulée, pas plus parce que ma conscience ne serait pas tranquille, je quitte définitivement la vie publique tout simplement parce que je suis écoeuré. Je quitte mon engagement et je ne m'exprimerai plus. C'est trop lourd payé».

Il se défend avant même d'avoir été accusé, et ça dérange

Comme il l'avait fait en 2018 lors de la publication d'un article révélant une plainte pour viol classée sans suite, car prescrite, Nicolas Hulot se défend avant même la révélation des accusations émanant de quatre ou cinq femmes, selon ses propos.

Une méthode de défense dénoncée par la Fondation des femmes qui réclame «un peu de décence». «C'est à nouveau une campagne de gestion de crise qui consiste à vouloir parler avant qu'on ait pu entendre ces femmes. Laissons-les parler, qu'il se taise pour qu'on puisse les écouter», a déclaré à l'AFP sa présidente Anne-Cécile Mailfert:

«Il parle de cauchemar, mais c'est après avoir été violé qu'on fait des cauchemars, pas avant de voir un documentaire»

Le reportage en question doit être diffusé dans Envoyé Spécial sur France 2, jeudi soir, a confirmé France Télévisions à l'AFP.

Déjà accusé une première fois de viol en 2018

En février 2018, le magazine Ebdo, qui a depuis disparu, avait publié une enquête controversée incluant, en particulier, une plainte pour viol contre l'ex-animateur télé, classée sans suite car les faits étaient prescrits.

Cette plainte avait été déposée en 2008 par Pascale Mitterrand, petite-fille de François Mitterrand, et les actes dénoncés remonteraient à 1997.

Et s'il n'avait pas été affecté politiquement par cet article très critiqué. Nicolas Hulot avait finalement quitté le gouvernement avec fracas en août 2018, dénonçant le manque d'avancées sur l'environnement. A la question, mercredi, de savoir si des accusations d'agressions avaient joué un rôle dans cette décision, il a répondu: «Pas une seconde».

Cette fois, qu'est-ce qui pousse l'ancien ministre à poursuivre cette stratégie?

Juste avant la parution de l'article, celui qui était alors ministre de l'environnement avait «pris les devants» en allant démentir, déjà sur BFMTV, tout comportement inapproprié et des rumeurs «ignominieuses».

Nicolas Hulot indique avoir été informé d'au moins quatre nouveaux témoignages sur des faits allégués et prescrits, qui remontent jusqu'à 1989:

«Au prétexte que ces affaires sont prescrites, je n'ai plus le droit à une enquête. On va m'accuser de crime et de délit»

L'ancien ministre d'Emmanuel Macron critique un «système qui est en train de perdre la raison», avec «la justice qui se déplace sur les plateaux de télévision».

Même sans connaître les détails des accusations, «je sais ce que je suis incapable de faire, ce que je n'ai pas fait», a-t-il martelé. «Ces affirmations sont mensongères»:

«Je sais que j'ai un physique très ingrat et que donc seule la contrainte me permet de vivre des histoires d'amour... Mais plus sérieusement, je n'ai jamais séduit par contrainte.»

Un commentaire qui a suscité la colère à haut niveau: «Ironiser sur un tel sujet? Sérieusement?», a réagi sur Twitter la ministre déléguée chargée de l'Egalité femmes-hommes, Elisabeth Moreno. «Ces propos sont intolérables.»

Que va faire Hulot, maintenant?

A quoi ressemblera, désormais, la vie de celui qui a longtemps entretenu son image d'«écologiste préféré des Français»? «Me mettre à l'écart de ce monde que je ne reconnais plus», a-t-il répondu:

«A partir de demain, tout va s'enflammer et le lynchage commencera»

