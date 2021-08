International

Britney Spears sous enquête après s'être disputée avec une employée



Enquête ouverte contre Britney pour coups et blessures

La chanteuse américaine est soupçonnée d'avoir frappé l'une de ses employées lors d'une dispute. Une enquête a été ouverte.

Alors que l’interprète de «Toxic» vient tout juste de remporter une victoire devant les tribunaux, la star est à nouveau confrontée à la justice. En cause cette fois: son comportement jugé violent avec l'une des ses employées. D’après les autorités du comté de Ventura, Britney Spears aurait «frappé l’une de ses employées lors d’une dispute». La raison de l'altercation? La santé de... son chien.

Enquête pour coups et blessures

En effet, la pop star n'aurait pas apprécié que sa femme de ménage l'accuse de maltraitance animale. Suite à ces propos survenu après une visite chez le vétérinaire, Britney aurait alors claqué le téléphone de son employée, rapporte TMZ. Britney fait désormais l’objet d’une enquête pour coups et blessures, un «délit très mineur» qui n'a pas eu des conséquence, puisque personne n'a été blessé.

N'importe qui peut porter une accusation, mais cette affaire aurait dû être classée immédiatement»

«C’est une affaire sensationnelle et exagérée destinée aux tabloïds - rien de plus que des ragots montés à propos d'un téléphone portable, sans aucun coup et évidemment aucune blessure», a déclaré l'avocat de la star, Mathew Rosengart à Buzzfeed.

L'affaire repose désormais entre les mains du procureur du district, qui décidera s'il souhaite, ou non, clore le dossier pour coups et blessures. (hkr)

