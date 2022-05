Kailia Posey, du GIF le plus célèbre d'internet, est décédée à 16 ans

People

La petite fille du GIF le plus célèbre d'internet est décédée à 16 ans

Les Suisses la connaissaient d'abord pour sa bouille canaille dans l'un des GIF's les plus utilisés sur les réseaux sociaux. La jeune star de l'émission américaine Toddlers and Tiaras est décédée mardi. Elle n'avait que 16 ans.

On utilisait principalement sa petite bouille ensoleillée et malicieuse pour signifier qu'on se réjouissait de quelque chose. Ou qu'on était fier d'avoir accompli un petit exploit. Parfois, un peu de satisfaction malveillante se planquait entre les lignes de ce GIF. L'un des plus anciens et plus célèbres d'internet.

Cette petite fille un peu canaille est décédée, mardi. Elle n'avait que 16 ans. C'est sa maman qui l'a annoncé sur Facebook le même jour.

«Je n’ai pas les mots. Une magnifique fille est partie. Merci de respecter notre intimité dans la perte de Kailia. Mon bébé pour toujours» La maman de Kailia Posey, sur Facebook

Si tout le monde a au moins une fois vu ou déposé son large sourire sur les réseaux sociaux, peu d'Européens connaissaient son nom: Kailia Posey.

Une habituée des concours de Miss aux Etats-Unis

Aux Etats-Unis, les téléspectateurs ont découvert cette bébé-star lors de son passage dans l’émission Toddlers and Tiaras, en 2009. Un show qui racontait l'univers des concours de beauté, typique de ce côté de l'Atlantique. Dans l'émission, Kailia Posey avait fait un véritable carton en tant que petite reine de beauté. Le célèbre GIF est d'ailleurs tiré d'une séquence de Toddlers and Tiaras qui avait fait le tour des USA en une soirée: «I like to win money!» («j’aime gagner de l’argent!»).

Après le show, qui fit d'elle une célébrité à grande vitesse, Kailia Posey a continué à participer à des concours de beauté. En février dernier, elle avait tenté de devenir Miss Washington Teen.

Les causes de sa mort n'ont pas encore été dévoilées par la famille. (fv)