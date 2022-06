People

A Londres, le prince William vend incognito des magazines pour sans-abris

Décidément, le prince William fait tout juste. Après avoir rayonné lors des festivités du jubilé, voilà que l'héritier du trône d'Angleterre s'est glissé, ni vu ni connu, dans le quartier de Westminster, pour venir en aide aux sans-abris... en vendant des magazines.

Il bat des records de popularité au Royaume-Uni, et on le comprend. Le fringuant quarantenaire et petit-fils d'Elizabeth II, voué à reprendre un jour la Couronne, cumule près de 66% d'opinions favorables selon l'institut YouGov. Un score plus qu'honorable.

Pourtant, il a risqué gros la semaine passée... Le prince William au coeur d’un scandale de cheval drogué

Mercredi, l'héritier présomptif du trône d'Angleterre, habitué aux actions caritatives en tous genres, a encore travaillé son image de prince vaillant et généreux.

Selon plusieurs internautes, rapporte l'AFP, William a été aperçu dans le centre de Londres en train de vendre The Big Issue. Ce magazine, lancé en 1991, a pour vocation d'aider les SDF à avoir un revenu et à trouver une place dans la société.

Vêtu de la veste et de la casquette rouges propres aux vendeurs de ce célèbre magazine, le duc de Cambridge s'est glissé incognito dans le quartier de Westminster pour vendre les journaux.

Une apparition discrète que ni le palais de Kensington, ni The Big Issue, n'ont commentée ou relayée. Toutefois, médias et passants n'ont pas manqué de la remarquer. Plusieurs sujets britanniques ont eu l'honneur de se faire photographier avec leur prince.

Bref, ils sont fans

C'est le cas de Richard Hannant, 47 ans, qui a pu le rencontrer et lui acheter un exemplaire. «Il a été génial, si amical»! s'est-il ému, avant que son beau-frère ne partage une photo sur Linkedin. «Quel honneur d'avoir pu avoir un moment en privé avec notre futur roi qui a été humble», a-t-il écrit sur le réseau social.

image: capture d'écran linkedin

Sur Instagram, Neil Kramer, un conducteur de taxi, a également partagé une photo avec le prince en train de vendre le magazine.

A quelques jours de ses 40 ans, William est le plus populaire des «royals» derrière sa grand-mère, la reine. Les quatre jours de célébrations du jubilé de la reine Elizabeth II, la semaine dernière, n'ont fait que confirmer son extrême popularité.

Sa famille n'est pas en reste, elle qui joue un maximum la carte famille «normale» sans s'étaler dans les tabloïds pour s'attirer l'approbation des sujets du Royaume-Uni. L'épouse de William, Kate, source d'une admiration sans limite de la presse, rafle quelque 60% d'opinions favorables.

Les jeunes Windsor sont désormais largement considérés comme l'avenir de la monarchie. (mbr)