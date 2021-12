People

Igor Bogdanoff (celui qui n'est pas mort) est dans le coma

Alors qu'il vient de perdre son frère, Igor Bogdanoff est actuellement à l'hôpital, dans un état critique. Il ne serait toujours pas au courant de la disparition de Grichka.

Mardi 28 décembre, le monde apprenait que Grichka Bogdanoff succombait à son infection au Covid-19. Alors que ses proches sont actuellement en deuil, ceux-ci doivent également faire face à une autre terrible nouvelle: le coma du frère jumeau, Igor.

Pire, ce dernier ne serait pas encore au courant de la disparition de son acolyte de toujours. C'est en tout cas ce que Luc Ferry, ancien ministre de la Jeunesse et de l'Education nationale, mais surtout ami du duo de scientifiques a révélé, mercredi 29 décembre, au Parisien: «Il y a trois-quatre jours, j’ai appris qu’il était encore dans le coma, a-t-il confié au journal français. S’il se réveille, vous imaginez la douleur d’apprendre que son frère est mort? C’est ingérable.»

«Ils pensaient le vaccin plus dangereux que le virus»

Tous les deux non-vaccinés, Igor et Grichka Bogdanoff avaient été conseillés par leur ami de recevoir leurs doses, mais en vain, regrette Luc Ferry:

«Je leur ai dit cinquante fois de se faire vacciner contre le Covid-19» Luc Ferry parisien

D'après les informations récoltées par le Parisien, les chances sont faibles pour qu'Igor se relève du virus. Et dans le cas contraire, le plus dur restera à faire: lui annoncer la mort de son frère.

Igor et Grichka Bogdanoff étaient tous deux âgés de 72 ans. D'après l'ancien politicien, les deux stars de l’émission de science-fiction «Temps X» considéraient la vaccination anti-Covid plus risquée que le virus lui-même: «Etant très sportifs, ils ne tombaient jamais malades. Ils croyaient que le vaccin était plus dangereux.» (mndl)