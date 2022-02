Ed Sheeran, star britannique de la pop, a quant à lui remporté le prix d'auteur-compositeur de l'année et la jeune Américaine Olivia Rodrigo a été couronnée pour la chanson internationale de l'année avec «Good For You». (ats/jch)

La star britannique a été récompensée pour son quatrième album studio, «30». Elle a également remporté le prix de la chanson de l'année avec son tube «Easy On Me» et celui d'artiste de l'année .

43% des enfants de moins de deux ans utilisent Internet

A cause du confinement, le temps d’écran des Français a considérablement augmenté ces deux dernières années. Si les données peuvent s’expliquer pour les adultes, les statistiques concernant les jeunes enfants apparaissent beaucoup plus alarmantes.

Les applications et les réseaux sociaux sont montés à la tête des ados et même des enfants. Une étude de l'Ipsos, société spécialiste des études de marché et parue dans le magazine Marianne, souligne que plus de 43% des enfants de moins de deux ans utiliseraient Internet.