Le designer américain Virgil Abloh n'est plus

Le designer Virgil Abloh, engagé pour l'affirmation des cultures afro-américaines, est décédé dimanche d'un cancer. Il avait 41 ans.

Star des millenials et roi du streetwear du luxe, le designer américain Virgil Abloh, créateur des collections homme de la maison Louis Vuitton, est décédé dimanche d'un cancer, a annoncé le groupe LVMH, maison mère de Vuitton. Il avait 41 ans.

Premier grand créateur noir reconnu sur la scène de la mode, engagé pour l'affirmation des cultures afro-américaines, le styliste fan de hip-hop avait décroché en 2018 l'un des postes les plus enviés du secteur de la mode et du luxe, au sein de la griffe fleuron de LVMH, numéro un mondial du luxe.

Fils d'immigrés ghanéens, il était marié et père de deux enfants, Lowe et Grey Abloh.

La maladie qu'il combattait depuis deux ans n'avait pas été rendue publique. «Il a choisi d'endurer son combat en privé depuis son diagnostic en 2019» d'un angiosarcome cardiaque, une tumeur maligne rare située au niveau du coeur, a expliqué sa famille dans une publication sur le compte Instagram du designer, mentionnant de «nombreux traitements difficiles».

Hommages

Artiste d'une «infinie curiosité», il a créé des «voies pour plus d'égalité dans l'art et le design», a salué sa famille, qui appelle au respect de son intimité pour faire son deuil et «célébrer la vie de Virgil». L'annonce de son décès a suscité nombre de réactions émues à travers le monde.

Kim Jones, chez Dior Homme et Fendy (et prédécesseur de Virgil Abloh chez Vuitton), a rendu hommage sur Instagram à «l'une des personnes les plus gentilles que vous pouviez rencontrer». «Il nous manquera profondément, bien que sa vision perdurera à travers les sentiers qu'il a tracés tout au long de sa carrière», a réagi la maison Gucci (groupe Kering).

Qui était-il?

Virgil Abloh était né le 30 septembre 1980 aux Etats-Unis, à Rockford (Illinois). Ce fan de hip-hop avait commencé ses activités de DJ au lycée, avant de sortir diplômé en génie civil de l'Université du Wisconsin et en architecture de l'Illinois Institute of Technology.

Au début des années 2000, il était devenu consultant artistique pour Kanye West, conseillant le rappeur notamment sur ses pochettes de disques et les scénographies de ses concerts.

Roi du streetwear de luxe, il s'était imposé en quelques années comme l'un des créateurs les plus «cools» auprès d'un public de millennials connectés. Récompensé à de nombreuses reprises pour son travail, le prestigieux British Fashion Awards «Urban Luxe» award lui avait entre autres été décerné en 2017 et 2018.

Fort engagement

Sa collection de janvier 2021 pour Louis Vuitton, dévoilée dans le cadre de la Fashion week virtuelle à Paris, l'avait été sous forme d'une performance anti-raciste et anti-homophobe menée par des rappeurs américains.

Il avait créé en 2012 un premier label, Pyrex Vision. Un an plus tard naissait Off-White, marque de streetwear de luxe qui s'imposa par la force de son graphisme avant d'évoluer vers des créations plus «couture».

LVMH avait conclu un accord en juillet avec Virgil Abloh afin de devenir actionnaire majoritaire de sa marque Off-White. Le designer s'était félicité de «la puissance et la dimension nécessaires» qu'apportait LVMH «pour accélérer notre élan et faire de Off-White une véritable marque de luxe». (sda/ats/afp)