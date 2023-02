Le domicile de Pierre Palmade a été perquisitionné

Un homme d'une quarantaine d'années, sa belle-soeur trentenaire et le fils du conducteur, âgé de six ans, avaient été transportés vendredi soir avec un pronostic vital engagé dans différents hôpitaux de la région parisienne.

Bella et Tulipe vont souvent prendre l'air. Et toi?

Cette ONG suisse démine l'Ukraine

L'Ukraine serait le pays le plus miné au monde. Les engins antipersonnels et autres obus n'ayant pas explosé pullulent sur le territoire du pays de Zelensky. Une ONG suisse, active sur place, nous raconte son travail de déminage avec des locaux, alors que la guerre fait encore rage plus à l'est.

Triste nouvelle et nouveau record pour l'Ukraine: le pays serait désormais l'un des plus minés de la planète. Selon Sky News, qui a interrogé l'organisation non gouvernementale (ONG) Mine advisory group, près de 40% de l'Ukraine serait truffé de mines, soit l'équivalent de la superficie du Royaume-Uni. Le ministère de l'Intérieur ukrainien n'hésite pas à dire que le pays est «le plus miné au monde».