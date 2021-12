Sur Instagram, dans un véritable plaidoyer de quatre paragraphes, Britney Spears a fait l'éloge de ses triomphes passés. Image: sda

Britney annonce son grand retour musical... puis se ravise

C'est la bombe du jour. Mercredi soir, la reine de la pop a annoncé son grand retour sur la scène musicale. Elle a publié une vidéo d'elle-même en pleine préparation sur Instagram... avant de finalement sembler revenir sur ses propos.

Serait-ce Noël avant l'heure? Mercredi 22 décembre, après six années sans sortir aucun titre, Britney Spears s'est emparée de son journal intime son compte Instagram pour publier une surprise toute particulière (conseil d'ami: baissez le volume de votre appareil avant d'enclencher la lecture) 👇 :

Top noué à la poitrine, ventre à l'air et pantalon taille basse, c'est vêtue d'une tenue déterrée des années 2000 que la chanteuse de 40 ans s'est exposée en pleines vocalises. Le temps de 42 secondes, l'interprète de «Baby, One More Time» (1999) a manifestement voulu prouver qu'elle n'avait rien perdu de son talent. Raison pour laquelle, dans la légende de la publication, Britney Spears a tenu à rappeler la portée de son succès en citant quelques lignes de sa biographie d'artiste:



«Les gars, aujourd'hui, je viens de réaliser... qu'après tout ce que m'a fait vivre ma famille durant trois ans... J'avais besoin d'être ma propre supportrice!!!! [...] Multi-platinium, détentrice de Grammy Award, icône de la pop avec plus de 100 millions d'enregistrements vendus dans le monde, Spears a vendu 33,6 millions d'album aux Etats-Unis et s'est hissée dans le top 18 des meilleurs ventes d'album de l'ère Nielsen»

Britney Spears instagram

La déclaration tant attendue

Dans un véritable plaidoyer de quatre paragraphes, celle qui profite désormais de sa liberté nouvellement acquise, a fait l'éloge de ses triomphes passés, à la conquête d'une reconnaissance qui, selon elle, était partie aux oubliettes: «Non... Je ne suis pas en train d'auditionner pour quoi que ce soit!!!!! Je veux rappeler à moi-même et au monde qui je suis !!!!!!!», a-t-elle clamé avant de conclure tranquillement:

«Pssss une nouvelle chanson est en préparation... Je vous dirai bientôt ce que ça signifie !!!» Britney Spears instagram

... Et plus rien

Bien qu'aucun autre information n'ait été dévoilée concernant le retour de la star, le média spécialisé Variety a affirmé avoir été en contact avec une source de son entourage. Celle-ci lui aurait assuré que Britney Spears était bel et bien en train de travailler sur de nouveaux morceaux.



Petit problème, 14 heures après la publication, l'Américaine qui sort d'une lourde dépression, a effacé la légende qui accompagnait la vidéo. Cette annonce n'aurait-t-elle été que de la poudre aux yeux?

Plusieurs médias internationaux ont capturé la publication de Britney Spears avant la suppression de la légende qui l'accompagne. Image: instagram

Depuis «Glory» en 2016, Britney Spears n'a plus sorti de titres. Elle avait également écrit dans un récent article sur Instagram ne plus ressentir l'envie de se remettre à la chanson. Le post de ce mercredi apparaissait ainsi comme une première indication miraculeuse d'un retour réjouissant. Lequel est en effet attendu par toute une génération, si ce n'est le monde entier.