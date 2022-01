La plage thaïlandaise de DiCaprio rouvre sous certaines conditions

De plus, la baignade est strictement interdite - les contrevenants s'exposent à des peines juridiques. Les bateaux, eux, ne peuvent également plus accéder à la plage depuis le côté de la baie, mais doivent jeter l'ancre de l'autre côté de l'île, comme l'a rapporté le site d'information The Thaiger.

Elle mise 80 centimes et remporte l'un des plus gros jackpots du casino

Fraude fiscale: Trump et ses enfants cités à comparaître

La procureure de l'Etat de New York a lancé en 2019 une enquête sur la Trump Organization, qu'elle soupçonne de fraude fiscale. Elle veut entendre Donald Trump et ses enfants Ivanka et Donald Junior.

L'ex-président et ses enfants Ivanka et Donald Junior sont cités à comparaître comme témoins dans le cadre de l'enquête de grande envergure lancée en mars 2019 sur une possible fraude fiscale au sein du groupe familial Trump Organization. C'est ce que soutient un document de la cour suprême de l'Etat de New York, signé par la procureure Letitia James.