Une deuxième Terre? Des scientifiques ont identifié une nouvelle planète

De nombreuses planètes naines s'agitent aux confins de notre système solaire. Mais des chercheurs japonais affirment y avoir fait une autre découverte.

Une planète semblable à la Terre et inconnue jusqu'à présent pourrait se cacher aux confins de notre système solaire. Selon un groupe de chercheurs, une planète se cacherait derrière Neptune. D'après les observations publiées dans The Astronomical Journal, il s'agirait de la planète la plus éloignée du Soleil.

Les scientifiques se sont intéressés aux objets de la ceinture de Kuiper, un ensemble de planètes dites naines comme Pluton ou Eris. On y trouverait également de nombreuses comètes et des objets peu étudiés, appelés objets transneptuniens (TNO). L'un d'entre eux, nommé Sedna, est composé en grande partie de glace et a une couleur rougeâtre. Il a été découvert en 2003 et a déjà fait l'objet d'interrogation sur son statut de planète.

Anomalies autour de l'orbite

Mais aujourd'hui, l'équipe de l'astronome Patryk Sofia Lykavka a fait une nouvelle observation. L'orbite de Sedna, ainsi que celle d'autres corps célestes dans cette zone, ne pourrait réellement s'expliquer que par la présence d'une planète ressemblant à la Terre.

Les recherches se basent sur des simulations informatiques des différentes forces d'attraction dans le système solaire. La présence d'une deuxième Terre – qui n'existe pour l'instant qu'en théorie – expliquerait les anomalies observées, dit un rapport. Elle serait jusqu'à trois fois plus grande que notre planète et environ 500 fois plus éloignée du Soleil.

«Nous envisageons l'existence d'une planète semblable à la Terre et de plusieurs TNO sur des orbites particulières dans le système solaire extérieur», écrivent Patryk Sofia Lykavka de l'Université Kindai au Japon et Takashi Ito de l'Observatoire astronomique national japonais.

«Les résultats du scénario planétaire de la ceinture de Kuiper soutiennent l'existence d'un élément encore non répertorié dans le système solaire externe [et] supposent aussi de nouvelles découvertes TNO» Patryk Sofia Lykavka et Takashi Ito

Si cette prédiction se révélait exacte, il n'y aurait pas seulement une neuvième planète dans notre système solaire. Selon les scientifiques, il faudrait également revoir la définition de ce qu'est une planète. Mais personne ne l'a jamais vue. Les Japonais demandent maintenant à la communauté scientifique de vérifier leur théorie. Si des TNO étaient localisés à une distance correspondant à 150 fois celle entre le Soleil et la Terre, cela pourrait servir de preuve.

