Le CJP s'est imposé en porte-parole des colères des étudiants et de la jeunesse contre le gouvernement de Modi. Keystone

Plusieurs «cafards» arrêtés en Inde

Depuis des semaines, le Parti du peuple des cafards (CJP) mène la fronde en Inde pour protester contre la révision des listes électorales. Plusieurs membres du mouvement ont été arrêtés ce mardi.

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Plusieurs dirigeants du mouvement indien des «cafards», à la pointe de la révolte contre la commission électorale, ont été interpellés par la police mardi à New Delhi pour avoir sciemment pénétré dans une zone interdite aux manifestants, a annoncé leur parti. Depuis des semaines, l'opposition et les «cafards», mènent la fronde contre une révision des listes électorales accusée de profiter au parti du premier ministre ultranationaliste hindou Narendra Modi.

Le weekend dernier, la police a procédé à des milliers d'arrestations afin d'empêcher dans le centre de la capitale un rassemblement – interdit par les autorités – pour exiger la démission du président de la commission électorale, Gyanesh Kumar. La police empêche depuis tout rassemblement sur ce site de Jantar Mantar, point de ralliement historique des contestations dans la capitale indienne.

Colère des étudiants et de la jeunesse

Mardi matin, plusieurs membres du Parti du peuple des cafards (CJP), dont trois de leurs dirigeants, ont bravé l'interdiction et ont pénétré quelques minutes sur le site, sous étroite surveillance de la police, avant d'être interpellés. «Le CJP est entré sur le site fortifié de Jantar Mantar pour en reprendre le contrôle», a proclamé le mouvement sur les réseaux sociaux, ajoutant que ses partisans «ont été arrêtés par la police».

Une vidéo les montre en train d'escalader les barrières jaunes qui encerclent le site et de courir en arborant un drapeau indien, puis poursuivis par la police. Parmi eux figurent deux de ses principaux chefs, Ashutosh Ranka et Saurav Das, déjà arrêtés samedi à l'aéroport de New Delhi à leur sortie d'un avion, en amont de la manifestation.

Créé en mai dernier en ligne, le CJP s'est imposé depuis en porte-parole des colères des étudiants et de la jeunesse contre le gouvernement de Modi, au pouvoir depuis 2014. (jzs/ats/afp)