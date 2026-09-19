Washington acquiert le contrôle de la sécurité du Groenland

Donald Trump. Keystone

Washington acquiert le «contrôle» militaire du Groenland



Washington pourra renforcer durablement sa présence militaire au Groenland et empêcher la Chine ou la Russie de s’y implanter, selon un accord conclu avec le Danemark et les autorités groenlandaises.

Plus de «International»

Donald Trump a annoncé vendredi avoir obtenu du Danemark et du Groenland un «contrôle permanent» de la sécurité du territoire arctique stratégique qui permettra, selon Washington, d'empêcher les adversaires des Etats-Unis, Chine et Russie en tête, de s'y installer.

Alors que le président américain avait provoqué une crise majeure avec les Européens en menaçant de rattacher purement et simplement le Groenland aux Etats-Unis, le Danemark a salué un accord «bon pour l'Otan et l'Europe» qui maintient la souveraineté de ce territoire autonome danois. Il doit, selon Copenhague, être signé la semaine prochaine à New York, en marge de l'Assemblée générale de l'ONU.

L'accord, annoncé par le président américain dans une longue publication sur sa plateforme Truth Social, «confère aux États-Unis un contrôle permanent sur la sécurité, ainsi que sur tous les autres besoins, du Groenland».

Il doit empêcher tout «adversaire» de Washington d'établir une présence militaire au Groenland ou d'y réaliser des investissements sensibles sans accord des Etats-Unis. Une disposition qui vise la Chine et la Russie, a précisé par la suite la diplomatie américaine.

Emplacement stratégique

«Cet accord garantit que la Chine et la Russie ne peuvent pas disposer d'une base au Groenland, qu'elles ne peuvent pas y envoyer de troupes et que les mécanismes nécessaires sont en place pour empêcher tout investissement dans des secteurs sensibles», a déclaré un responsable du département d'Etat sous le couvert de l'anonymat.

Le Groenland est situé à un emplacement stratégique, sur l'itinéraire le plus court entre la Russie et les Etats-Unis. Il recèle des gisements inexploités de terres rares et pourrait jouer un rôle essentiel à mesure que la glace polaire fond et que de nouvelles voies maritimes apparaissent.

Donald Trump a aussi annoncé vendredi que les Etats-Unis allaient «immédiatement lancer le processus de développement d'une importante présence militaire». Selon plusieurs médias, les Etats-Unis veulent y ouvrir trois nouvelles bases militaires dans le sud, en plus de la base de Pituffik qu'ils détiennent déjà dans le nord de ce territoire. Cette installation constitue un maillon crucial de la défense antimissile américaine.

«Durée de vie infinie»

Le chef de la diplomatie américaine Marco Rubio a évoqué un compromis qui «répond à toutes nos préoccupations de sécurité nationale concernant le Groenland». L'accord, d'une «durée de vie infinie», n'aura «aucun coût» pour Washington, a assuré le président républicain, en évoquant un «rêve devenu réalité».

Le texte «reconnaît la souveraineté et l'intégrité territoriale du Royaume (du Danemark) et le droit du peuple groenlandais à l'autodétermination», a déclaré de son côté la Première ministre danoise Mette Frederiksen.

Le chef du gouvernement groenlandais, Jens-Frederik Nielsen, s'est félicité de son côté d'un compromis qui «garantit» la sécurité du Groenland et «reconnait ses intérêts.» Selon le responsable du département d'Etat, l'accord doit rester en place «même si le Groenland devient un pays complétement indépendant».

Sujet explosif

Un accord de défense de 1951, mis à jour en 2004, donnait déjà quasiment carte blanche aux forces armées américaines pour déployer des installations au Groenland, à condition qu'elles préviennent les autorités. Washington a eu jusqu'à 17 installations militaires sur place.

La question de ce gigantesque territoire autonome du Danemark, au coeur d'une zone arctique qui attise les convoitises, est un sujet diplomatiquement explosif depuis que Donald Trump a fait état de son intérêt.

Les velléités du président républicain à l'égard du Groenland ont secoué les Européens, soudain menacés par une puissance sur laquelle ils ont toujours compté jusqu'ici pour leur protection militaire.

Au plus fort de la crise, le président américain avait même évoqué la possibilité «d'utiliser la force» pour s'emparer du territoire de 57'000 habitants, semant l'inquiétude au sein de l'UE et de l'Otan. La tension n'est retombée que grâce à la mise en place d'un groupe de travail Danemark/Groenland/Etats-Unis, qui a élaboré l'accord annoncé vendredi. (dal/ats/afp)