3 points sur la présidentielle iranienne de vendredi

La droite triomphe aux régionales à Madrid

Isabel Díaz Ayuso, membre du Parti Populaire, a doublé son score au dernier scrutin général à Madrid. La participation était supérieure à 69% dans la région.

La droite espagnole et sa figure montante, Isabel Díaz Ayuso, ont triomphé mardi aux élections régionales à Madrid. Elles ont infligé un revers cinglant au Parti socialiste du Premier ministre Pedro Sánchez, selon des résultats partiels.

Après dépouillement de plus de 50% des bulletins, Mme Díaz Ayuso, présidente sortante de la région et membre du Parti Populaire (PP), a doublé son score du dernier scrutin régional, datant de mai 2019, et remporté 63 sièges sur 136 au parlement …