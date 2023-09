Cet homme doit mener l'Ukraine à la victoire

Dans l'une des phases les plus chaudes de la guerre, l'Ukraine doit se doter d'un nouveau chef de la Défense. Le candidat manque, toutefois, d'expérience militaire.

En pleine contre-offensive, le président ukrainien Volodymyr Zelensky restructure son ministère de la Défense. Depuis des mois, les spéculations allaient bon train sur la date de départ du chef déchu de ce ministère stratégique: Oleksiï Reznikov.

Dimanche soir, le président a annoncé au pays (et au monde) que ce serait un certain Rustem Oumerov qui allait succéder au sulfureux ministre. Dès ce début de semaine, le nouveau venu pourrait prendre la place encore chaude à la tête de la Défense. Mais qui est vraiment cet homme à qui Zelensky confie les rênes de la guerre?

Oumerov, 41 ans, était jusqu'à présent à la tête du fonds patrimonial de l'Etat, où il est considéré comme un gestionnaire efficace. Cet économiste de formation, businessman et ancien député au Parlement, aurait ainsi amélioré l'audit des entreprises publiques et mis un terme aux flux financiers illégaux. Avant son arrivée, le fonds en question était impliqué dans de nombreuses affaires de corruption.

Sous la direction d'Oumerov, il a assuré le plus gros coussin financier de Kiev de la dernière décennie, et ce grâce à la vente de biens de l'Etat et à la vente d'actifs confisqués à des oligarques russes.

Oumerov s'est également déjà distingué en tant qu'envoyé spécial du président. Il a ainsi fait partie de la délégation ukrainienne qui a mené certaines des négociations diplomatiques les plus sensibles avec les agresseurs depuis l'invasion de la Russie en février 2022.

Rustem Umerov a fait partie de la délégation pour les pourparlers avec la Russie en 2022. Image: Anadolu

«Je pense que le ministère a besoin de nouvelles approches et d'autres types d'échanges, tant avec l'armée qu'avec la société en général», a expliqué très brièvement Zelensky dimanche pour expliquer son choix d'Oumerov. Il ne s'est pas exprimé sur les détails du recrutement: «Oumerov n'a pas besoin d'être présenté».

Le nouveau ministre a un défaut

Certes, le successeur de Resnikov manque d'expérience militaire, mais au vu des récents événements au ministère de la Défense, il semble judicieux pour Zelensky de placer à la tête du ministère un compagnon de route fiable avec une image d'homme propre.

Malgré les nombreux scandales ayant éclaté alors qu'il était en charge, Resnikov s'était accroché à son poste jusqu'à la fin. Parmi ces problèmes, on compte notamment la démission de son adjoint Vyacheslav Shapovalov, qui avait déjà dû démissionner en hiver en raison de l'achat de denrées alimentaires hors de prix pour les soldats. Selon plusieurs enquêtes de médias, de l'argent aurait également été détourné lors de la construction de casernes. Resnikov, qui avait pris ses fonctions en novembre 2021, continue de rejeter ces accusations en les qualifiant de «campagne de diffamation».

Resnikov. Image: EPA

L'Ukraine est considérée comme l'un des pays les plus corrompus d'Europe, mais ne peut pas, actuellement, se permettre d'être éclaboussée par des affaires de corruption dans la perspective d'une adhésion à l'UE et d'une aide militaire occidentale de quelque 100 milliards de dollars. Avant d'évoquer la nomination d'Oumerov dans son discours de dimanche, Zelensky avait de nouveau explicitement mentionné l'adhésion à l'UE comme un objectif politique stratégique.

Là aussi, Oumerov a déjà des contacts à faire valoir: selon le portail d'information est-européen Visegrád 24, il était jusqu'à présent le représentant permanent adjoint de l'Ukraine auprès du Conseil de l'Europe, Borys Tarassiouk.

Représentant d'une minorité nationale

Outre sa réputation professionnelle, l'appartenance ethnique d'Umerov devrait également convenir à Zelensky. L'entrepreneur et investisseur est d'origine tatare de Crimée et s'engage depuis des années pour la libération de la péninsule de Crimée, qui a été annexée par la Russie, en 2014, en violation du droit international. Pour Kiev, la libération de la Crimée est considérée comme l'un des principaux objectifs de guerre.

Comme de nombreux Tatars de Crimée, les parents d'Oumerov ont été déportés de leur pays natal par le dictateur soviétique Joseph Staline vers la région de l'actuel Ouzbékistan. C'est là qu'Oumerov est né. L'homme politique est le vice-président de la plate-forme de Crimée, un forum annuel consacré à la réintégration de la péninsule dans l'Ukraine. Selon les informations des médias ukrainiens, il s'engage également pour l'échange de prisonniers politiques et de guerre en Crimée. En août 2021, Zelensky lui a remis une médaille pour services rendus à la patrie.

Oumerov doit encore être confirmé par le Parlement. En tant que nouveau ministre de la Défense, il devrait surtout s'occuper du financement de l'armée et de son équipement en armes et en munitions ainsi que de l'approvisionnement. En revanche, la responsabilité du déroulement de la contre-offensive actuelle continuerait d'incomber à Zelensky en tant que commandant en chef des forces armées et à ses généraux.

Sa nomination est considérée par de nombreux observateurs comme un excellent choix, et pas seulement en raison de sa carrière passée et de son histoire familiale. Oumerov serait également le premier ministre de la Défense musulman d'Ukraine. «Un signe de plus que l'Ukraine est effectivement une Europe en miniature», a notamment écrit l'Institut d'études ukrainiennes de la prestigieuse université de Cambridge sur la plateforme X, anciennement Twitter.

Traduit et adapté par Noëline Flippe