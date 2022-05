Aux Philippines, le fils d'un ancien dictateur devrait devenir président

Les sondages prédisent une victoire de Ferdinand Marcos Jr. surnommé «BongBong». Image: sda

Dix candidats sont en lice pour succéder au président Rodrigo Duterte, dans un scrutin à un tour, où la majorité relative suffit pour être élu.

Les Philippins ont commencé lundi à voter pour désigner leur prochain président. Selon les sondages, Ferdinand Marcos Junior, fils du défunt dictateur Ferdinand Marcos, est promis à une victoire écrasante.

Environ 67 millions de Philippins sont appelés à voter entre 06h00 et 19h00 (00h00 et 13h00 en Suisse) au cours de ces élections générales, au cours desquelles sont également désignés le vice-président ainsi que les députés, la moitié des sénateurs, les 81 gouverneurs de province et d'autres élus locaux. Les analystes prédisent une forte participation.

Ferdinand Marcos Jr, largement en tête dans les sondages, semble en passe d'accomplir le retour au pouvoir de la dynastie déchue près de 40 ans après son exil.

Après six ans de gouvernement autoritaire de Duterte, les militants des droits de l'homme, les dirigeants de l'Eglise catholique et les analystes politiques craignent de voir Marcos Jr enhardi par une large victoire et diriger le pays avec une poigne encore plus lourde.

Achat de voix et intimidation

Les sondages prédisent une victoire du candidat de 64 ans, surnommé «BongBong», avec largement plus que la moitié des suffrages. Pour gagner ce scrutin à un seul tour, il lui suffirait d'être celui qui obtient le plus de voix.

Les partisans de sa principale rivale, l'actuelle vice-présidente Leni Robredo, espèrent une surprise de dernière minute. Certains analystes estiment que son score pourrait bénéficier d'une éventuelle désaffection des urnes de la part des partisans de Marcos Jr, trop confiants dans la victoire de leur candidat.

Parmi les autres candidats à la présidence figurent la légende de la boxe Manny Pacquiao et l'ancien éboueur devenu acteur Francisco Domagoso. Mais seuls M. Marcos Jr et Mme Robredo sont considérés comme ayant une chance de gagner.

La personnalité, plutôt que la politique, influence généralement le choix du candidat. L'achat de voix et l'intimidation sont également des problèmes récurrents dans les élections philippines.

Quel que soit le résultat du scrutin, les adversaires de Marcos Jr ont déjà promis de poursuivre les efforts visant à le faire disqualifier en raison d'une condamnation antérieure pour infraction fiscale et à lui faire payer les milliards de dollars dus en droit de succession. (ats/jch)