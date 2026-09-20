Les extrêmes seraient gagnants en Allemagne, mais le chancelier reste

Friedrich Merz a exclu de démissionner malgré le score «désastreux» de son parti aux élections régionales allemandes. Keystone

L'AfD a à nouveau remporté une élection régionale en Allemagne, mais le chancelier Friedrich Merz a exclu de démissionner. Il veut poursuivre les réformes en cours.

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Sous pression après des défaites électorales dimanche face à l'extrême-droite et l'extrême-gauche, l'impopulaire chancelier Friedrich Merz s'est engagé à poursuivre les réformes promises. Il a ainsi fermé la porte à un départ prématuré, après des jours de spéculations à ce sujet.

Les extrêmes s'imposent

L'extrême-droite AfD a remporté le scrutin régional en Mecklembourg-Poméranie occidentale (nord-est) d'une courte tête devant les sociaux-démocrates, tandis que dans la capitale Berlin, la CDU du chancelier est devancée par l'extrême-gauche Die Linke, selon des sondages réalisés à la sortie des bureaux de vote pour l'audiovisuel public allemand.

Reconnaissant en particulier un «désastre» pour son parti (5,5%) au Mecklembourg, Friedrich Merz a pris la parole dimanche soir, chose exceptionnelle s'agissant de scrutins régionaux, pour souligner sa volonté de poursuivre sa mission malgré une impopularité record, et des jours de débats sur un éventuel départ prématuré. Il a déclaré:

«Je prends cette responsabilité parce que je veux faire avancer notre pays»

Friedrich Merz a toutefois admis que la «confiance dans les institutions de notre pays diminue» et estimé qu'elle était «activement sapée par des partis radicaux de gauche comme de droite».

Berlin aux mains de l'extrême-gauche

Le chancelier, dont l'impopularité est historiquement haute, était considérablement fragilisé depuis la lourde défaite de la CDU face à l'Alternative pour l'Allemagne (AfD), nourrissant les débats sur sa longévité au gouvernement, lui qui n'est en poste que depuis 16 mois.

En Mecklembourg, des sondages réalisés à la sortie des urnes donne l'AfD gagnante avec 37-38% (contre 16,7% en 2021) devant les sociaux-démocrates (autour de 36%). Ces derniers devraient cependant conserver le contrôle de l'exécutif régional en s'alliant avec d'autres partis de gauche.

A Berlin, la liste conduite par Elif Eralp, la candidate de Die Linke, arrive en tête avec environ 25%, en devançant de 5% la CDU du chancelier (20%), et pourra lui ravir la mairie si elle s'entend avec d'autres partis de gauche. Elle a attaqué frontalement l'AfD dans son discours:

«Dans notre ville, la liberté et la justice ont triomphé de la haine»

Le tabou de l'alliance avec l'AfD

L'AfD signe cependant un très bon score dans la capitale, réputée ouverte et tolérante, avec entre 13,8 et 15,7% selon les estimations des chaînes allemandes, un bond en avant par rapport aux quelque 9% enregistrés en 2023. Différentes figures du parti ont d'ailleurs tour à tour salué un «résultat sensationnel» au Mecklembourg et un «bon résultat» à Berlin.

La codirigeante de la formation, Alice Weidel a appelé en conséquence à mettre «fin à la bêtise du pare-feu», c'est-à-dire le consensus au sein de la classe politique de ne pas s'allier avec l'AfD. Jusqu'ici, aucune formation n'a jamais voulu s'allier avec l'extrême-droite, mais ses succès électoraux pourraient relancer le débat, notamment au sein du parti conservateur du chancelier. (btr/ats)