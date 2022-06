Joe Biden ne veut plus voir de plastiques à usage unique d'ici 10 ans

Une photo aérienne prise par un drone montre un centre de recyclage et de tri à Grayslake, dans l'Illinois, aux Etats-Unis. Image: sda

Annoncée à l'occasion de la journée mondiale des océans, une initiative vise à réduire la pollution plastique, des déchets dont une grande partie finit dans la mer.

Le gouvernement des Etats-Unis a annoncé mercredi vouloir progressivement réduire l'utilisation des plastiques à usage unique sur le sol fédéral américain, dont les parcs nationaux.

Avec pour but qu'ils n'y soient plus du tout fournis ou vendus d'ici 2032. Cette mesure inclut notamment les bouteilles et les sacs en plastique.

«Nous voulons mettre au point une stratégie visant à réduire l'acquisition, la vente et la distribution de produits et d'emballages faits de plastiques à usage unique, avec pour but de supprimer progressivement les produits en plastique à usage unique sur les terres gérées par le ministère d'ici 2032» La ministre américaine de l'Intérieur Deb Haaland

Le ministère américain de l'Intérieur gère environ 1,9 million de km2 de terres, soit 20% du pays. Il gère notamment les fameux parcs nationaux, des zones protégées mais qui attirent des dizaines de millions de visiteurs chaque année.

Les produits en plastique devront être remplacés par exemple par des sacs en papier, des matériaux biodégradables ou 100% recyclés, ou encore des bouteilles en verre, selon le document du ministère.

Sur plus de 300 millions de tonnes de plastique générées chaque année dans le monde, au moins 14 millions se retrouvent dans les océans, selon le ministère de l'Intérieur.

C'est l'équivalent de deux camions-poubelles remplis de plastique déversés dans la mer chaque minute, a souligné Oceana.

«L'administration Biden fait un grand pas pour protéger nos océans des plastiques à usage unique. Dix ans, c'est long, mais nous espérons qu'ils prendront des mesures dans l'intervalle pour atteindre ce but» Christy Leavitt, de l'organisation environnementale Oceana

La Maison Blanche a également annoncé mercredi avoir commencé le processus visant à désigner le Hudson Canyon en tant que zone protégée (sanctuaire marin national).

Situé au large des côtes de New York et du New Jersey, il est le plus profond des Etats-Unis (jusqu'à 4 km) et abrite un certain nombre d'espèces menacées. (ats/jch)