Image: EPA EFE

Houellebecq va publier un récit de ses déboires

L'écrivain français Michel Houellebecq va publier le 24 mai un récit de ses déboires avec un cinéaste néerlandais qui l'avait embauché comme acteur pour un film porno.

Plus de «International»

«Quelques mois dans ma vie, octobre 2022-mars 2023», c'est le titre du nouveau livre de Michel Houellebecq consacré à ses mésaventures avec le cinéaste néerlandais Stefan Ruitenbeek. (Pour ceux qui auraient oublié l'histoire, c'est par ici.👇🏽)

«Pour la première fois dans ma vie, je me sentis traité, absolument, comme l'objet d'un documentaire animalier; il m'est difficile d'oublier ce moment» Michel Houellebecq sur la quatrième de couverture de son nouveau livre

En novembre 2022, l'auteur de «La Carte et le Territoire» (prix Goncourt 2010) a signé un contrat avec un réalisateur, Stefan Ruitenbeek, en vue d'un film pornographique. Deux versions s'opposent quant au déroulement du tournage, à Paris et Amsterdam en décembre. Selon Ruitenbeek, celui-ci s'est très bien passé et devrait donner un bon film. Houellebecq accuse au contraire le réalisateur de l'avoir piégé alors qu'il voulait ne pas être reconnaissable.

L'écrivain a déjà raconté sa version des faits dans une lettre ouverte adressée au réalisateur et publiée sur son site internet. Il a notamment transmis des documents aux justices française et néerlandaise pour tenter de faire interdire le film, mais sans succès.

Le tribunal judiciaire de Paris, s'estimant incompétent, et le juge des référés du tribunal d'Amsterdam, pour lequel le contrat était licite et a été respecté, ont tous deux débouté Michel Houellebecq de sa demande de faire interdire le film. (ats/cru)