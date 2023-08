Canicule: la majeure partie de la péninsule ibérique est en alerte

Les températures en Espagne devraient atteindre les 44°C mardi et surtout mercredi, le jour où cette canicule, la troisième de l'été, sera à son maximum. (ag/ats)

A l'intérieur des terres, les habitants d'une vingtaine de villages et des vacanciers séjournant dans des établissements de tourisme rural ont dû être évacués lundi. Au total, près de 1500 personnes ont été déplacées depuis samedi , tandis qu'une quarantaine, parmi lesquelles 28 pompiers, ont été prises en charge par les services médicaux d'urgence.

