Dimitri Rogozine avec Vladimir Poutine. Image: AP Pool Sputnik Kremlin

Un proche de Poutine blessé par des obus en faisant la fête en Ukraine

Dans la région de Donetsk occupée, Dimitri Rogozine, l'ex-chef de l'agence spatiale russe, a apparemment été blessé par des tirs d'artillerie.

L'ancien chef de l'agence spatiale russe Roskosmos, Dmitri Rogozine, a déclaré avoir été légèrement blessé par des tirs d'artillerie ukrainiens alors qu'il faisait la fête à Donetsk. «Je suis blessé, un éclat de trois millimètres sur quatre est entré au-dessus de l'omoplate droite», a écrit Rogozine sur son canal Telegram jeudi. Il doit passer sur la table d'opération.

Selon plusieurs médias, l'homme politique, connu pour ses positions impérialistes, fêtait son anniversaire lorsque les projectiles ont frappé un local de la ville de Donetsk, occupée par la Russie.

L'attaque a fait plusieurs morts et blessés et a été menée «avec des munitions de haute précision, probablement tirées depuis un camion équipé d'un système d'artillerie français Caesar», a déclaré la commission d'enquête russe compétente. Des images télévisées ont montré des tables renversées dans une salle dont les fenêtres et les murs étaient endommagés.

Spéculations sur le rôle dans les territoires occupés

Rogozine, dont les débuts politiques remontent au parti d'extrême droite «Rodina» («Patrie») et qui a été photographié par les médias en train de faire le salut hitlérien lors de la «Marche russe» nationaliste, a ensuite fait carrière sous le chef du Kremlin Vladimir Poutine - d'abord comme ambassadeur auprès de l'OTAN à Bruxelles, puis comme vice-chef du gouvernement et enfin comme chef de l'agence spatiale Roskosmos. Après son remplacement en juillet 2022, des spéculations ont circulé sur le fait que Poutine le nommerait gouverneur général des territoires ukrainiens conquis.

Les images de la catastrophe Image: AP

Jusqu'à présent, une telle structure n'existe toutefois pas encore, probablement en raison des défaites militaires que la Russie a dû essuyer ces derniers mois lors du conflit en Ukraine. Rogozine a entre-temps créé un groupe de conseillers militaires volontaires sous le nom de «Loups du Tsar». Il a posé à plusieurs reprises lors de la remise d'équipements aux soldats sur le front. Selon ses propres informations, il est régulièrement descendu à l'hôtel ces derniers mois lorsqu'il se trouvait à Donetsk.