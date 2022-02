Présidentielle 2022

Zemmour (le coiffeur) lance un appel pour qu'on arrête de vandaliser son salon

L'homonyme d'Eric Zemmour, un coiffeur niçois, a dénoncé les attaques et les canulars dont il est victime, alors qu'il n'a aucun lien de parenté avec le candidat à la présidentielle.

Eric Zemmour en a marre d'être pris pour Eric Zemmour. Entendez par là qu'un coiffeur de profession en a marre d'être pris pour le candidat d'extrême-droite.

Et on peut le comprendre: invité de BFMTV mardi, ce créateur d'un groupe de salons qui portent le même nom, a raconté les actes de vandalisme qu'il subit depuis qu'Eric Zemmour (l'autre) est en campagne.

Victime de son nom

L'une des enseignes, à Nice, a récemment été dégradée. L'équipe du salon a déjà été également victime d'agressions verbales. «Depuis qu'ils ont cassé la porte, on a pris la décision d'enlever toute la publicité Eric Zemmour à l'extérieur. On gardera que celle à l'intérieur, ça veut dire les magazines, les affiches, tout le reste. Mais de toute façon, on ne peut pas continuer comme ça parce que ça devient violent, c'est dangereux pour l'équipe» a expliqué Francesco Borgia, responsable du salon de coiffure Eric Zemmour situé dans le Vieux Nice.

Eric Zemmour fait aussi l'objet d'interpellations sur les réseaux sociaux, comme il l'explique à BFMTV:

«(...) Depuis un petit moment on a surtout des soucis par rapport aux réseaux sociaux, qui sont pour moi un outil de travail. Oui je m'appelle Eric Zemmour. Je suis coiffeur ambassadeur pour L'Oréal professionnel, j'habite sur la Côte d'Azur.»

Sans compter les canulars ...

Le créateur du groupe «Eric Zemmour» raconte avoir également l'objet de canulars. Quelques blagueurs ont appelé pour prendre rendez-vous au nom de Marine Le Pen ou Jean-Luc Mélenchon.

Des plaisanteries quelque peu douteuses qui ne sont pas du tout du goût du coiffeur: «Je trouve ça horrible. Il faut arrêter. C'est vrai que j'ai le même prénom que lui mais je n'ai aucun lien de parenté avec lui».

«Je demande aux gens d'arrêter de faire la jonction entre lui et moi alors qu'il n'a pas de salon de coiffure, il n'est pas coiffeur. Il a sa vie, j'ai la mienne» Eric Zemmour le coiffeur

Réaction de son homonyme ?

Eric Zemmour (le candidat) a manifesté son soutien au salon sur Twitter.

Qu'a pensé le principal intéressé de cette marque de soutien?

Bien qu'il remercie le candidat de son soutien, il ajoute: «S'il peut de son côté m'aider un peu plus pour dire qu'on n'a aucun lien de parenté». «C'est un business et je n'ai pas envie qu'on salisse mon nom», conclut-il.