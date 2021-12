Pécresse donnée gagnante du second tour face à Macron

Et la gauche? Elle ne parvient toujours pas à décoller. Le candidat de La France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon, stagne à 8% (-1 point). Même scénario pour l'écologiste Yannick Jadot à 7% (-1 point). Quant à la candidate socialiste, Anne Hidalgo, elle recule encore et s'effondre à 3% (-1). (hkr)

Trois jours après avoir été désignée candidate des Républicains, une enquête Elabe pour L'Express et BFMTV place la candidate de droite à 52% des suffrages au second tour, face à Emmanuel Macron . «Valérie Pécresse bénéficierait d'une mobilisation des électeurs d'Eric Zemmour (45%) et de Marine Le Pen (31%)», observe BFTMTV. Par ailleurs, elle bénéficierait d'un net soutien des électeurs de François Fillon.

Le tome 100 de One Piece

écoulé avant sa sortie

Avec 250 000 exemplaires en librairie, la publication du tome 100 de la série One Piece ce mercredi constitue le plus gros lancement jamais vu dans le l'histoire du manga. Et il est déjà en rupture de stock en France et en Suisse.

Jamais un manga n'a été aussi plébiscité. Mercredi 8 décembre, le nouveau tome de One Piece sera dévoilé. Il marquera le 100e volume de la série livré, pour l'occasion, en

250 000 exemplaires. Un tirage inédit, a indiqué l'éditeur français Glénat.​