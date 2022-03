Les 10 biens insolites que possèdent les candidats à la présidentielle

Parmi les patrimoines les plus modestes, Nathalie Artaud, candidate Lutte Ouvrière, dont le total des comptes bancaires s'élèves à 38 0000 euros, et Fabien Roussel, qui déclare huit comptes bancaires pour une valeur totale de 16 000 euros.

Les déclarations des biens et participations des candidats à l’Élysée ont été dévoilées mardi et on y découvre quelques détails intéressants.

Facebook autorise les appels à la «mort des envahisseurs russes»

Meta, la maison mère de Facebook et d'Instagram, a annoncé jeudi faire des exceptions à son règlement sur l'incitation à la violence et à la haine. Elle ne va plus supprimer des messages hostiles à l'armée et aux dirigeants russes.

«En raison de l'invasion russe de l'Ukraine, nous faisons preuve d'indulgence pour des formes d'expression politique qui enfreindraient normalement nos règles sur les discours violents, telles que 'mort aux envahisseurs russes'», a indiqué le responsable de la communication de Meta. Mais «nous continuons de ne pas autoriser des appels crédibles à la violence contre des civils russes».