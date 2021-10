«On est parti et les musulmans nous ont rejoints. En France, j’ai vu l’islam s’installer. Et dans le Pas-de-Calais, où j’ai un temps été affecté, j’ai vu l’islamisme prendre racine dans certains quartiers. Côté musulman, il n’y pas eu, du moins pas autant, cette assimilation que nous, juifs, avons faite. Je me souviens de mes grands-parents portant en Algérie les vêtements traditionnels juifs berbères. Mais quand ma grand-mère a pris le bateau pour la France, elle portait une robe à l’européenne. Alors oui, je le constate, il y a aujourd’hui en France une forte tendance à vouloir voter pour quelqu’un qui entend réguler la présence des musulmans en France. Mais le vote Zemmour ne sera pas le mien.»

Samy Gozlan, ancien commissaire de police.