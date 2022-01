Eric Zemmour lors d'une conférence de presse donnée le 17 janvier 2021 à Paris. Image: sda

Présidentielle 2022

Les 8 procédures judiciaires qui menacent encore Eric Zemmour

Le candidat à la présidentielle Eric Zemmour a été jugé ce lundi pour provocation à la haine radicale. Mais il n'en a de loin pas fini avec la justice. Voici un «petit» panel des poursuites qui l'attendent encore.

La sentence est tombée ce lundi concernant ses poursuites pour «complicité de provocation à la haine raciale» et «injure raciale» après ses propos sur les mineurs isolés: Eric Zemmour devra s'acquitter d'une amende de 10 000 euros.

Et cela pourra ne pas être la dernière condamnation, au vue du nombre de procédures judiciaires encore en cours, comme l'explique BFMTV.

Voici la condamnation du jour, au cas où vous aviez loupé la nouvelle👇 Présidentielle 2022 Zemmour condamné pour provocation à la haine raciale

Ses plaintes contre Paris Match et Closer

Déjà, commençons par les poursuites que Zemmour a initiées lui-même! Le candidat à la présidentielle a récemment porté plainte pour «atteinte à la vie privée» contre les magazines Paris Match et Closer, qui avaient publié des clichés de lui - pour le moins intimes - avec sa proche conseillère, Sarah Knafo.

Là encore, voici un petit rappel des derniers potins croustillants... Présidentielle 2022 Zemmour a sa version perso de la famille traditionnelle de Marine Brunner

Mais la plupart du temps, ce n'est pas tant lui qui attaque en justice que l'inverse.

Une audience pour «contestation de crime contre l'humanité»

Ce jeudi déjà, Zemmour doit comparaître pour «contestation de crime contre l'humanité».

Le 21 octobre 2019, le polémiste avait déclaré sur la chaîne CNews que le maréchal Pétain avait «sauvé» les juifs français. S'il avait été relaxé par le tribunal correctionnel, qui estimait que cela ne relevait pas de la contestation pour crimes contre l'humanité, les parties civiles (dont fait partie la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme) ont jugé cette décision «inadmissible» et ont fait recours.

Zemmour sera donc rejugé le 20 janvier devant la cour d'appel de Paris.

Des poursuites pour «contrefaçon du droit d'auteur»

Une semaine plus tard, le 27 janvier, Eric Zemmour va devoir répondre de son clip de campagne, qui use (et abuse) d'images prises sans autorisation de leurs auteurs. Parmi les plaignants: Luc Besson ou encore les sociétés de production Gaumont ou EuropaCorp.

Le candidat à l'élection présidentielle est assigné devant le tribunal judiciaire de Paris pour «contrefaçon du droit d'auteur».

Une procédure pour «injure raciale» contre Hapstatou Sy

En septembre prochain, Zemmour sera convoqué devant le tribunal correctionnel de Paris pour «injure raciste» à l'encontre de la journaliste Hapstatou Sy. Les propos avaient été tenus lors d'un débat sur le plateau des «Terriens du dimanche» sur la chaîne C8 en septembre 2018.

La séquence avait été coupée au montage, mais la chroniqueuse l'avait partagée elle-même sur les réseaux sociaux.

Et pareil contre la députée Danièle Obono

Seconde procédure, même motif: «injure raciste», cette fois-ci intentée par la députée de La France insoumise Danièle Obono, sur la chaîne CNews.

Une poursuite après ses propos sur l'islam

En septembre 2019, lors d'un rassemblement organisé par des proches de Marion Maréchal-Le Pen, le polémiste avait assimilé l'Islam à une menace pour la civilisation occidentale.

D'abord condamné à une amende de 10 000 euros, la décision avait été annulée par la cour d'appel en septembre dernier. Le parquet général ainsi que les parties civiles se sont pourvus en cassation.

Une plainte pour «injure publique»

Encore sur CNews, cette fois, en septembre 2020, et pour «injure publique». Zemmour avait alors traité le journaliste Taha Bouhafs de «militant indigéniste» et «islamiste». L'instruction est toujours en cours selon l'avocat de Taha Bouhafs.

Un procès prévu pour «diffamation aggravée»

Et finalement, un procès attend le candidat à la présidentielle en mai 2023 pour ses propos tenus en 2019 sur le mouvement féministe et le mouvement LGBT, qui lui ont valu une plainte pour «diffamation aggravée».