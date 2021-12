Image: sda

Présidentielle 2022

Anne Hidalgo appelle à un débat télévisé pour les candidats de la gauche

La candidate socialiste Anne Hidalgo a rappelé, ce vendredi, son désir d'un vote pour désigner un candidat commun. Elle propose pour cela un débat télévisé.

Quelques minutes après l'annonce de Christiane Taubira, dans une vidéo publiée ce vendredi sur les réseaux sociaux, annonçant qu'elle envisage sa candidature à la présidentielle, Anne Hildago s'est exprimée à son tour.

Lors d'une conférence de presse à Paris, elle a sommé:

«Débattons devant nos concitoyens, assumons ensemble de venir présenter nos propositions, de faire émerger les convergences et les différences»

La maire socialiste de Paris souhaite que les candidats de gauche débattent sur une chaîne de télévision, rapporte Franceinfo.

L'ambition d'Anne Hidalgo?

«Apporter ensemble des réponses urgentes», dit Anne Hidalgo, relayée notamment par France Inter. «D'abord, débattons en transparence devant les Français et les Françaises (...) et puis travaillons ensemble avec l'ensemble des candidats de gauche et des écologistes sur les sujets sur lesquels on nous attend».

Ce serait, selon elle, le moment propice pour débattre de plusieurs sujets d'importance, notamment:

Le pouvoir d'achat.

La situation des jeunes.

Les passoires thermiques.

La situation des l'hôpital public.

Un appel déjà lancé la semaine passée

Elle avait déjà appelé la semaine dernière à un rassemblement à gauche avec l'organisation d'une primaire. Mais la proposition a déjà essuyé un refus net de la part de plusieurs candidats. Le candidat écologiste Yannick Jadot , l'Insoumis Jean-Luc Mélenchon ou encore le communiste Fabien Roussel ont déjà signifié qu'il en était hors de question.

Une annonce qui fait suite à celle de Taubira

Un peu plus tôt ce matin, Christiane Taubira a annoncé qu'elle envisageait également de se porter candidate à la présidentielle, en précisant qu'elle ne serait «pas une candidate de plus».

Christiane Taubira conclut en donnant rendez-vous à la mi-janvier.