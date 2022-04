Emmanuel Macron et Marine Le Pen jetaient leurs ultimes forces dans la bataille vendredi, aux dernières heures de la campagne pour le second tour de la présidentielle française. En ligne de mire, un choix entre deux projets et visions du monde radicalement opposés.

Au vu des derniers sondages, le président sortant, donné vainqueur avec de 55,5 à 57,5% des voix, est bien parti pour prolonger de cinq ans son bail au palais présidentiel de l'Élysée.

Au grand soulagement de ceux qui en France comme à l'étranger redoutent de voir l'extrême droite prendre les rênes d'une puissance mondiale, membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU et dotée de l'arme nucléaire, après les séismes populistes du Brexit et de l'élection du président américain Donald Trump en 2016.

Les dirigeants allemand, espagnol et portugais ont appelé les électeurs français à choisir dimanche le bulletin du «candidat démocrate» face à sa concurrente, dénonçant des accointances entre les populistes et l'extrême droite européens et le président russe Vladimir Poutine.