«Ils n'ont rien à faire ici, ils sont voleurs, ils sont assassins, ils sont violeurs, c'est tout ce qu'ils sont, il faut les renvoyer et il ne faut même pas qu'ils viennent.»

Eric Zemmour a été condamné par le tribunal correctionnel de Paris . Il a rendu, ce lundi, sa décision concernant le polémiste et candidat à la présidentielle. Il a jugé, en novembre dernier, pour ses propos sur les mineurs isolés.

Le polémiste et candidat à la présidentielle française a été jugé pour ses propos sur des mineurs qu'il avait qualifiés de «voleurs, assassins et violeurs».

Le dernier variant du Covid continue de gagner du terrain. Mais que sait-on de lui à ce jour? Deux études récentes donnent enfin l'espoir officiel d'une évolution moins grave de la maladie.

L'Organisation mondiale de la Santé (OMS) a lancé un avertissement la semaine dernière: dans les six à huit semaines à venir, plus de la moitié des Européens pourraient être infectés par Omicron. Qu'est-ce qui nous attend? Des études menées en Californie et en Afrique du Sud apportent aujourd'hui des éclaircissements.